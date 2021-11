Elisa Abella, mano a mano

Cabeza de la lista a concejales que ganó las últimas elecciones legislativas en Campana, Elisa Abella no reniega de la posibilidad de postularse a la intendencia de Campana en el 2023. Su mirada sobre el Concejo Deliberante y su relación con Diego Santilli. ¿Será la satisfacción de haber encabezado una lista que fue elegida por el 52% del electorado campanense? A una semana del contundente triunfo, Elisa Abella está de buen humor. No puede evitar sonreír la mayor parte del tiempo. Luego de dos años de gestión, comienza a despedirse de la Secretaría de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la Municipalidad de Campana para asumir como concejal el próximo 10 de diciembre. Sin embargo, en los pasillos del poder local, algunos se atreven a dudar que eso realmente se concrete y que su candidatura fue testimonial. Lo desmiente de plano: "Sí por supuesto que voy a asumir como concejal. No sé de dónde sacaron eso, por ahí fue un rumor para degradar mi candidatura. Es un gran honor haber encabezado una lista elegida por mis vecinos, y además de una manera tan contundente". -¿Y cómo ve su rol en el concejo? ¿Presidiendo el cuerpo, tal vez su bloque? -La verdad es que no hay nada al respecto. Lo estamos evaluando con toda la lista y con los concejales que continúan su mandato. Vamos a definirlo en equipo. Yo voy a estar en el lugar más me necesiten… sí es cierto que me gustaría participar en alguna comisión más que en otras como la de Presupuesto o Educación. Pero son cosas que vamos a decidir con el equipo. -Su respuesta es políticamente correcta, pero lo cierto es que Carlos Cazador se va. Mariela Schwartz sigue de licencia… Es decir, hay un necesario liderazgo político a ocupar y es inevitable pensar en usted para ejercerlo. -Si el Intendente quiere que yo sea Presidente del HCD, ahí estaré. Y si no, estaré donde él quiera que esté. De todas formas, son decisiones fruto de una construcción colectiva, en equipo. Hay un intercambio de miradas y opiniones detrás de este tipo de cuestiones. -¿Es posible que Schwartz vuelva a su banca? -Entiendo que está de licencia y técnicamente le quedan dos años por delante. Si vuelve, para mí es bienvenida. Incluso si vuelve al Ejecutivo. Mariela es muy laburadora y tiene una muy buena mirada de la cosa pública. Siempre hace falta gente así, como ella. -¿Con qué otros concejales de su bloque tiene esa afinidad? -De los siete que ingresamos ahora, con todos. Es una lista que lideré yo y participé en el armado. Me consta que todos tienen muchísimas ganas. Hay gente que es nueva en la política, y gente que no. Gonzalo (Brutti) no es nuevo, Alejandro (Barja Sosa) no es nuevo, Chistian (Amaya) no es nuevo… y en caso de Gabriela (Buchajezuk) y Roxana (Mottino), toda su vida la transitaron emprendiendo. Gabriela siempre se dedicó a la Educación, ha tenido trabajo en diferentes lugares, es representante de una marca… en su vida ha tenido una mirada y una trayectoria que es admirable. Y con los que continúan su mandato hasta el 2023, no voy a hablar uno por uno, pero por ejemplo tanto a Luis Gómez como a Karina Sala les tengo muchísimo aprecio. Con Andrea Román lo mismo…

"Si el Intendente quiere que yo sea Presidente del HCD, ahí estaré", asegura quien encabezó la lista de juntos en las recientes Elecciones. -¿Cómo se imagina la dinámica del nuevo Concejo Deliberante? -Me parece que va a ser un Concejo Deliberante bastante distinto a lo que veníamos acostumbrados… Es más: ojalá sea distinto. No soy de ir al choque, no soy de la chicana… -Digamos un Concejo más deliberante y menos beligerante… -(Ríe) Es bueno el chiste… pero más allá de la humorada, digamos que me gustaría para la ciudad tener un Concejo Deliberante en el que los temas realmente se puedan debatir y cerrar en las Comisiones, y el día de la sesión cada uno pueda exponer su mirada sin agredir al otro o estar en esa postura negativa permanente, que no atiende razones y ni construye. -Al finalizar la elección, el concejal Romano señaló que le preocupa no haber equilibrado fuerzas y que el Concejo Deliberante sea, más que nunca, una Escribanía del Ejecutivo… -No creo que sea o vaya a ser así. Por supuesto, la mayoría sirve para llevar a cabo todas las ideas del Ejecutivo y del Intendente de una forma más fluida. Pero esas ideas no son el fruto caprichos o decisiones inconsultas. Yo misma, durante estos dos años en el poder Ejecutivo, trabajé con mis vecinos de forma participativa en todos los terrenos: Desarrollo, Cultura, Educación. Siempre armé mesas de trabajo donde todos tenían voz y voto, y generando construcciones colectivas. Los ejemplos más recientes son la Feria del Libro, que salió de una mesa con escritores… no fue que una mañana me levanté iluminada y armé la feria. Fue a partir de reunirnos con ellos y preguntarles qué les gustaría para la ciudad, y nos pusimos a trabajar. Con ExpoArte pasó lo mismo… me parece que el Concejo Deliberante es lo mismo. -Hablando de su gestión en el Ejecutivo ¿Qué aprendió en estos dos años? -No sé si aprendí, más bien puse en práctica y verifiqué lo que pensaba: como funcionaria una tiene un poder, en el buen sentido de la palabra… y ese poder hay que saber usarlo a favor de los vecinos. Estar en el Ejecutivo implica que nos debemos a los vecinos y vecinas, y muchas veces tenemos la posibilidad de solucionar cuestiones o inconvenientes que un vecino, por sí solo no puede solucionarlas. Creo que logré ser una herramienta para todos los vecinos, en el ámbito que sea, puedan vivir mejor, siempre hablando desde el ámbito de la incumbencia de mi Secretaría: la cultura, la educación, el desarrollo humano. Y cuando ese cambio o mejora, grande o pequeña, se concreta, es muy satisfactorio. Es lo más parecido a meter un gol, lo aseguro.

"Que después de 6 años de estar gobernando los vecinos te sigan validando con su voto es un gran mimo", manifestó Elisa Abella. -Además de encabezar la lista, su figura fue la cara visible de una Secretaría de mucho contacto con el vecino. ¿Cuánto se atribuye usted y cuánto a la gestión del Intendente el arrollador éxito de estas elecciones legislativas? -Es una pregunta muy difícil de contestar, ¿Quién puede saberlo de manera certera? Lo cierto es que hace 6 años que venimos gobernando para nuestros vecinos. Y que después de 6 años de estar gobernando los vecinos te sigan validando con su voto es un gran mimo, y te repone energías para seguir trabajando. Durante la campaña yo no prometí nada, más bien hablé de la continuidad de una gestión, de seguir apoyando las obras que impulsa el Intendente… y me parece que el vecino no eligió promesas: eligió lo que ve, eligió a la gestión. Y en esa gestión estamos todos quienes la integramos, más allá del rol que ocupe. -Hablando de roles, el radicalismo campa-nense disputó las últimas PASO. Es una forma de demandar mayor protagonismo dentro del espacio ¿Cómo evalúa esa demanda puertas adentro de la coalición a nivel local? -Me parece perfecta, sería un grave error no verlo así. La UCR es un partido constituido, está dentro de Juntos… sabemos que cuando votamos son todas alianzas, son pocos los partidos que van solos. Incluso el Frente de Todos es una alianza. Las PASO están para eso, y está perfecto que se animen a decir nosotros queremos un lugar, lo vamos a pelear como UCR. Lamentablemente para ellos no entraron, pero me parece mucho más valioso que disputen una elección primaria, a que estén viendo cómo hacer para colgarse de una lista. -Al margen de la necesaria sesión fotográfica y su visita a nuestra ciudad durante la campaña, ¿Tuvo la posibilidad de interactuar con Diego Santilli estos meses? ¿Se reconoce liderada por su figura? -Por supuesto que sí. Además de que es de River (ríe), le tengo mucho aprecio y creo que es mutuo. Diego fue mi primer jefe… -¿Cómo es eso? -Yo tenía 18 años y luego de paso fugaz por un banco, entré a trabajar en la Dirección General de Migraciones, a fines de los años 90, en el barrio de Retiro. -Hoy, técnicamente, Sebastián Abella no podría presentarse a una nueva reelección en el 2023. ¿Usted se imagina postulándose y eventualmente siendo la próxima Intendente de Campana? -Por supuesto. Claro que sí. -¿Por qué? -Primero porque me gusta, no sé si todo el mundo tiene esa vocación. Después, me encantaría poder darle continuidad a la gestión de Sebastián, a su impronta, y seguir transformando a la ciudad. Claro que sí, ¿Cómo no voy a querer ser intendente de mi ciudad? No es nada fácil, hay que poner todo, lo veo con mi hermano. Pero si se dan las condiciones, claro que pueden contar conmigo…





"Si se dan las condiciones, claro que pueden contar conmigo…" dijo Elisa Abella frente a una eventual candidatura a la intendencia en el 2023.