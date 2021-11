Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. MEJOR, PERO TODAVÍA FALTA "Rawson esquina Liniers. Pasto cortado, aunque no limpiaron y sigue siendo intransitable. Estaría perfecto que se intime a los propietarios de los terrenos baldíos a cumplir con las veredas" muestra Alicia.



SEMÁFORO SIN FUNCIONAR "Insisto por cuarta vez. Hace casi un mes que no funcionan los Semáforos de Mitre y Balcarce con el consiguiente peligro para vehículos y peatones. Se agudiza el problema al medio día y a la tarde cuando salen los chicos de la Escuela 16 que está ubicada a la vuelta", escribe Julieta.



CALLES IMPOSIBLES "Esquina Saporiti y Mancicidor (barrio Los Pioneros). Cada vez peor, arreglos por un día. al argentino le encanta hacer lo mismo miles de veces. Esta zona se encuentra abandonada y llena de pozos, ramas, sin luz, basura, etc." muestra Daniela.