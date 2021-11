P U B L I C









Mara Pedrazzoli

Es triste pensar en las condiciones del acuerdo con el FMI. En las maniobras que diligentemente practica Martín Guzmán estará la esencia del acuerdo para un país que difícilmente pueda imponer las condiciones. Todo se negocia, nada se entrega es la parada de ambas partes. Pero yendo al texto de esta nota, vamos a analizar el perfil de la Argentina que queda en las puertas del 2022. En 2021 el crecimiento del PBI argentino se ubicó entre los tres primeros lugares entre los países de la OCDE, en 2022 las previsiones mucho más modestas la llevan al final de la tabla. Un crecimiento del 2,7% anual (la mitad impulsado por efecto estadístico) que va en línea con el de los principales países de la región (México y Brasil, que crecerá menos que Argentina). Antes de la pandemia Latinoamérica ya venía contrayéndose. En nuestro país desde la salida de la pandemia la inversión privada vino creciendo a una tasa promedio mensual que triplicó la del consumo; y eso explicó en parte el incremento de las importaciones. Pero los primeros datos del mes de septiembre dieron cuenta de un cambio de tendencia: una aceleración de las ventas minoristas, un repunte del comercio y los servicios versus la industria (automotriz, siderurgia y plásticos) y la construcción que motorizaron la primera mitad del año. Lo anterior se vincula con la recomposición salarial (impulsada desde la reapertura de paritarias en junio) que se sintió en el tercer trimestre del año. Desde bancarios hasta camioneros, el rubro de la construcción, sanidad, metalúrgicos, etc. No hubo algo tal como un "plan platita" pero algunas medidas ayudaron. En el acumulado al mes de agosto se observó una recuperación de 3 puntos en el salario real de trabajadores privados registrados; no obstante una renovada aceleración inflacionaria vuelve a ponerlos en jaque. Con perspectiva podemos señalar que la política pública protegió a las y los trabajadores privados registrados (frenando los despidos con la doble indemnización y cuidando el salario con el ATP más la reapertura de paritarias, doble aumento del mínimo no imponible y la duplicación de las asignaciones familiares hasta diciembre en los menores salarios registrados) pero desatendió comparativamente al sector informal (beneficiarixs únicamente de los tres pagos de IFE hasta septiembre de 2020). Así, observamos una lenta recuperación del empleo registrado que en términos relativos perdió menos durante el confinamiento (algunas proyecciones indican que el nivel pre-pandemia se alcanzaría en el segundo trimestre de 2022). En tanto, la recuperación del empleo informal dependerá de que se mantenga la senda de recuperación de los ingresos reales del resto de la economía. Dicho sector se emplea en ramas que dependen del mercado interno: restaurantes, hoteles, empleadas domésticas, trabajos de cuidado, etc. Si el dinamismo del sector privado será relativamente magro en 2022, es comprensible y justificada la preocupación del gobierno por robustecer los ingresos del sector informal que acumulan una caída real de 10 puntos no sólo mediante la suba del SMVM. La iniciativa massista "Un puente al empleo" ofrece a rubros como la construcción, peones rurales, gastronomía y textiles que absorban parte de la plantilla de las y los beneficiarias de planes sociales para ser registrados y el Estado aporta su parte: abona la mitad de los sueldos, capacita a los trabajadores, dinamiza la obra pública, etc. El Consejo Económico y Social tiene en estudio proyectos complementarios a este que ya ingresó al Congreso. El fondeo de este tipo de políticas públicas será condicionado por el acuerdo con el FMI. Los especialistas discuten el ritmo de reducción del déficit primario para los próximos años: 0,8 puntos propone Economía pero 1,5% sugiere el organismo. El acuerdo con el Fondo también condicionará la política cambiaria y por ende la anti-inflacionaria. Es improbable que se avance en una unificación del tipo de cambio disruptiva para el conjunto de la economía y es probable que una fracción nueva de DEGs se renueve en 2022; como datos positivos. En tanto (lo mencionábamos arriba) las importaciones constituyen la principal fuente de demanda de divisas que deberá seguir monitoreando el gobierno: en promedio USD 6.000 millones mensuales en el primer semestre. La intervención en los mercados financieros representa una salida más acotada de divisas del orden de los USD 350 millones por mes. Las salidas por turismo y pago a acreedores foráneos serán dos cuentas nuevas que presionarán sobre las reservas en 2022.