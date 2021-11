Silvina Cotignola

En el mundo de la discapacidad, mucho se habla de los apoyos, pero no son pocos los que al día de hoy siguen confundiendo su objetivo. Por eso, trataré de pasar revista por su encuadre legal y legitimo a fin de poder esclarecer las recurrentes inquietudes. Conforme al artículo 43 del Código Civil y Comercial de la Nación, se entiende por "Apoyo" a cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial, que facilite a la persona que lo necesite, la toma de decisiones para poder dirigir su persona, administrar sus bienes así como también, la posibilidad de celebrar diversos actos jurídicos en general. Atento a ello, las medidas de apoyo tienen por función primordial promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad de dicha persona, para el ejercicio de sus derechos. Ahora bien, el interesado (la persona a proteger cuya capacidad está siendo cuestionada) podrá proponerle al juez que lleve adelante el proceso de "Determinación de la Capacidad", la designación de uno o más individuos de su máxima confianza para que fueren los que le presten aquel apoyo. Claro es, que será el magistrado, quien evaluará los alcances de dicha función, cuyo exclusivo objetivo será lograr la protección de la persona en relación a eventuales conflictos de intereses o bien, influencias indebidas. Así pues, aquella resolución judicial (la sentencia) deberá establecer la condición y calidad de las medidas de apoyo que se designen. Y, de considerarlo necesario, ordenará su inscripción en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas mediante una anotación marginal. A tenor de lo antedicho, en nuestro ordenamiento jurídico nacional, la actual presunción de base es la "capacidad" que posee toda persona para tomar sus propias decisiones. Por tanto, pueden entonces observarse diferentes niveles y grados de apoyo. Un primer nivel, será aquel en el cual la persona a asistir solo requiere de mínimos apoyos para la toma de sus decisiones, como por ejemplo, los relacionados con el lenguaje o aspectos tecnológicos que puedan facilitarle la comunicación. Un segundo nivel, consistirá en la toma de decisiones asistidas, en donde la persona con discapacidad, recibe asistencia para la toma de sus propias decisiones, por parte de un tercero de su máxima confianza y fundamentalmente, elegida por ella misma. Un tercer nivel, es la toma de decisiones facilitada para aquellos casos extremos, en los cuales las preferencias y la voluntad de la persona asistida, no pudieren ser expresadas y por ende no conocidas de manera fehaciente, debiendo erigirse como la última instancia. El apoyo, puede adoptar múltiples formas y actuar en distintos ámbitos. Por ejemplo: apoyos prestados por la familia (Arts. 4, 5 y 23 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad), y apoyos asistenciales que puede brindarse en diferentes áreas: personal, económica, de salud, social, educacional, y por supuesto inherente al campo jurídico. Pero, hay que tener en cuenta, que dichos apoyos, pueden ser oficiales (designados y envestidos con tal carácter por el juez en estos procesos) o bien inoficiosos (aquellos que son espontáneos y que se brindan con su sola petición u ofrecimiento). Es por todo esto, que cuando se habla de apoyos o medidas de apoyo, no es más que el diseño de un traje a medida de cada interesado, con reglas personalizadas, nunca de carácter general. Asimismo es importante señalar que los apoyos podrán ser singulares o plurales, conformarse con familiares, operadores externos, trabajadores sociales e instituciones, o bien, una o varias opciones de estas, las que podrán actuar en forma conjunta o separadamente, de manera simultánea o alternada. Finalmente hay que destacar, que según el grado de afectación de los derechos, tales medidas de apoyo podrán tener diferente intensidad. No esta demás recordar, que el artículo 32 del Código Civil es la puerta de entrada al instituto de la incapacidad de las personas. Pero tal mención, no debiera ser alarmante, toda vez que la restricción al ejercicio de la capacidad jurídica, es siempre de carácter excepcional, puesto que su finalidad es la protección de los derechos de aquel ser humano. Sin embargo, es sabido que existen enfermedades mentales e intelectuales, generalmente de imposible reversión desde el campo médico por afectar la salud de forma permanente, aniquilando con ello, toda expectativa de recuperación. Es así que nuestro sistema legal interpreta, que cuando no baste con solo brindar un sistema de apoyo para quien no puede desempeñarse autónomamente por sí mismo, y requiriese de mayor colaboración, la misma norma faculta al juez para reconocer tal incapacidad y en consecuencia lo habilita para designarle un curador que lo represente y sustituya su capacidad jurídica. Así pues, el primer requisito para determinar la capacidad jurídica de una persona tiene que ver con la edad de aquella. La ley establece que esta deberá ser mayor de 13 años. En tal sentido, se presume que esta tiene aptitud para decidir por sí misma sobre tratamientos de salud que no pongan en riesgo grave su vida e integridad física. De igual modo, podrá prestar su consentimiento informado, con la asistencia de sus padres, en la medida que el profesional de la salud o especialista médico, le explicare y le informare respecto a las ventajas y riesgos que podría acarrearle dicho acto médico. Un segundo requisito tiene que ver con el padecimiento de una enfermedad mental o adicción, permanente o prolongada y de suficiente gravedad. Por adicción, debe entenderse la dependencia a sustancias o a la realización de una actividad nociva para la salud o el equilibrio psíquico. Sí será necesario que tenga una cierta continuidad y que se produzca sin límite de tiempo, provocando con ello, un certero riesgo a la salud. Finalmente existe un tercer requisito, que tiene que ver con la afectación de la plena capacidad, en la medida que se ve afectada su relacionamiento con el entorno circundante. Atento a todo esto, la declaración de la capacidad restringida, implica la imposibilidad de manejarse por sí misma, de forma autónoma e independiente, porque dicho padecimiento le estaría impidiendo tener plena conciencia de sus propios actos y en mayor medida aun, de la consecuencia de aquellos. Por tanto, la evaluación de los posibles riesgos en relación a su persona y patrimonio, deberá ser merituado por el juez en este tipo de procedimientos judiciales. Como efecto principal, este juicio podrá concluir en la designación de uno o más apoyos cuya finalidad será entonces, apuntalar la voluntad de la persona, promoviendo de ese modo, decisiones favorables respecto a si misma. En síntesis, el apoyo es una figura amplia en lo que respecta a su contenido y modalidad. Por todo esto, es que vuelvo a invitarlos a que "Ejerzan sus Derechos porque su Ejercicio no constituye meros Privilegios". Silvina Cotignola / Abogada especializada en discapacidad, Salud y Familia / smlcoti@hotmail.com