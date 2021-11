Alejandra Dip





Astrología Maya. Año Semilla 3. Semilla eléctrica amarilla. El Viento es el verbo, conecta con lo trascendente, limpia, depura los mensajes, habla con la verdad. Día 119 del Año Solar Semilla 3. Día 7 de la luna entonada del pavo real desde el 15/11 al 12/12. Día 7 de la 17ava semana del año, semana roja estamos en el Día 82 del Tzolkin Calendario Lunar - castillo blanco del norte del cruzar desde el 23/10 hasta el 13/12. Kin 82 Viento 4, guiado por el Espejo. (Energía de corte). Nos marca la forma en la que tenemos que actuar para poder transformarnos. El Viento es la expresión, el verbo, el canal de comunicación, hoy debemos comunicar todo aquello que quedo sin decir, lo que quedó pendiente. ¡El ESPEJO nos ayuda diciendo BASTA DE SEGUIR ASÍ! Pone orden y corte a todo lo que venís trayendo. Corte para ordenar, dar un vuelco, corte para ordenar emociones y transformarse después. El Viento nos trae aire fresco, ganas de decir lo que está ahí silenciado, esperando ser dicho, sacar todo lo de la garganta, liberarlo, canalizarlo. Alerta, hay una predisposición al grito, el enojo, del cual después podamos arrepentirnos. Hay que decir lo justo para aclarar las posiciones, no más, ni tampoco menos. Comunicación. Canalizar. Armar redes. El Viento nos trae aires nuevos, cambios. El Espejo dice basta de sacrificios; así no se puede seguir. Cada uno puede ser gestador de un pequeño cambio que sumados pueden hacer un gran cambio, el cambio que estamos esperando. Trecena de Transformación. Transformar hoy la forma en la que Comunicamos. IN LAK´ ECH



