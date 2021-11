Efemérides del día de la fecha, 21 de Noviembre

DÍA NACIONAL DE LA ENFERMERÍA

Establecido por el Ministerio de Salud, en este día se conmemora la fundación de la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería en el año 1935; la misma se fundó en esta fecha por celebrarse la festividad de la Virgen de los Remedios (patrona de los enfermeros). Por ello, en esta jornada se homenajea y agradece a los enfermeros por su dedicada labor que es clave para la recuperación y rehabilitación de los pacientes.

Según el informe "Situación de la enfermería en el mundo 2020: invertir en educación, empleo y liderazgo" de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en nuestro país hay un total de 114.219 profesionales de la enfermería; de los cuales el 37% es menor de 35 años, el 55% abarca el rango etario 35-54 años y apenas el 9% es mayor de 55 años. Por otra parte, el Ministerio de Educación informó, el año pasado, que es la séptimas carrera más estudiada y que tiene una matrícula de más de 85 mil estudiantes, los cuales cerca del 80% son mujeres.

FALLECE HERNÁN SALINAS

Jorge Hernando Aguirre nació el 30 de noviembre del año 1957 en Quitilipi, Chaco. Radicado en la provincia de Buenos Aires desde su niñez, Aguirre comenzó a estudiar impostación y vocalización con el maestro Roberto Malaver con el objetivo de estudiar locución en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). Pero, cuando su maestro lo invitó a cantar una canción y notó que tenía una gran voz lo alentó a iniciar su carrera de cantante. Así, empezó a cantar en cantinas y espectáculos barriales además participó en un concurso del programa Grandes valores del Tango y ganó una ronda.

Más adelante, en el año 1977, grabó su primer disco "Tango Mío", el cual se destacó por las canciones "Sin Lágrimas", "Mi dolor" y "Golondrinas". A su vez fue contratado para participar en el programa Raíz y Canto y, luego, actuó como solista en Grandes valores del Tango. Tres años después, lanzó su segundo disco "Juventud y personalidad"; el mismo lo grabó acompañado por la orquesta de Armando Pontier; asimismo, ingresó a la Orquesta del Tango de Buenos Aires, dirigida por Raúl Garello y Carlos García, en la cual cantó hasta su muerte. Por otro lado, grabó con la orquesta de Osvaldo Pugliese el tango "Contame una historia" y actuó en la ópera-tango "María de Buenos Aires" de Astor Piazzola y Horacio Ferrer.

Falleció en el año 2003 en Buenos Aires.

SE LANZA "LISTEN"

Un día como hoy en el año 2014, David Guetta lanzaba su sexto álbum "Listen". Producido por el Dj francés junto a Avicii y Afrojack e integrado por canciones compuestas por el artista con Giorgio Tuinfort, Sia, Nicky Minaj y Ryan Tedder, el disco refleja el divorcio de Guetta: "Últimamente mi vida personal ha sido un poco más difícil, por eso se refleja también en el disco, en las cosas de las que estamos hablando". Entre las canciones se encuentran "Hey Mama", "Dangerous", "Lovers on the Sun" y "The Whisperer".