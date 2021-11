P U B L I C









En esta última década viene sonando el término "empoderamiento", relacionado específicamente a las mujeres. Desde un principio Dios nos regaló el poder nacer hombre o mujer: "Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó…" (Génesis 1.27). Dios ama al hombre y a la mujer por igual, porque son parte de su creación; El no hace acepción de personas, pero a lo largo de la historia, socialmente muchos derechos de las mujeres han sido vulnerados, lo cual no es lo que Jesús quiere: "Y este es mi mandamiento; que se amen los unos a los otros, como yo los he amado" (Juan 15:12). Este pedido está dirigido tanto a hombres como a mujeres. Podemos profundizar la importancia de las mujeres en la Biblia, y cómo Jesús las ama, las respeta, las sana, las escucha, las considera, las restaura, y les da un propósito. María fue una elegida por Dios para llevar en su vientre a Jesús, manifestó tener un corazón agradable y dispuesto a obedecer a nuestro Señor, que podamos imitar su adoración y pronunciar sus palabras, como en (Lucas 1.38) "Aquí tienes a la sierva de Dios…que él haga conmigo como me has dicho". La mujer samaritana (Juan 4:1-42) Jesús rompe con barreras sociales dado que judíos y samaritanos no se relacionaban en esa época, y tampoco era aceptable acercarse a una mujer con una mala reputación, aun así, Jesús derriba esos muros, se interesa en ella, quien cree y testifica, saliendo de su aislamiento social. Cristo no discrimina a las personas, por lo contrario, las integra. Que podamos tomar el ejemplo de Jesús, y considerar a la persona por encima del pecado, es tarea del Espíritu Santo convencer de lo que se está haciendo mal. Nosotros también tenemos que derribar barreras dejando de lado la posición de parecer jueces. María Magdalena, fue una mujer que acompañó a Jesús en su ministerio, y es de quien se habían expulsado 7 espíritus malignos (Lucas 8:1-3). Pasó de ser una mujer rechazada por dicho motivo, a ser liberada y restaurada por Jesús, siendo la primer persona testigo de la resurrección de Cristo (Juan 20:1-18). También fue la 1er testigo y la 1ra en ir y contar las buenas nuevas a los discípulos, "María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos: ¡He visto al Señor!, exclamaba, y les contaba lo que él había dicho". (Juan 20.18). Las buenas noticias son que Cristo resucitó, venció la muerte, y nos ofrece una nueva vida mejor acá en la tierra y de yapa una vida eterna. Los que aceptamos a Jesús como nuestro salvador, tenemos solucionado el gran problema de nuestras vidas. Y Jesús nos dio el poder ser hijos de Dios, para ser embajadores de Su Palabra en este mundo, por eso es este mensaje a ti, no queremos ser egoístas, y te compartimos el mensaje de salvación; para Dios cada uno de ustedes, y nosotros, somos valiosos, a través de aceptar ese mensaje podemos tener una relación con Él, diariamente, creyendo en Su Palabra, ¿Cómo? recibiéndolo en nuestros corazones, y así, tenemos paz y vida eterna. ¡Hombres y Mujeres! ¡Somos valiosos para el reino de Dios! Él te está buscando, ¿Aceptarás su invitación? (Ap. 3:20) "¡Mira! Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos". Búscalo, y/o contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! María Victoria Paredes.