La resignificación de la palabra reino, y la invitación permanente a formar parte de él a partir de comprometerse y ejercer el amor en todo momento y circunstancia en términos de construcción individual y colectiva. En este trigésimo cuarto domingo del Tiempo Ordinario, corresponde la lectura del Evangelio según San Juan, Capítulo 18, versículos 33 al 37: "Entonces Pilato volvió a entrar en su palacio, mandó traer a Jesús y le preguntó: - ¿Eres tú el rey de los judíos? 34 Contestó Jesús: - ¿Me haces esa pregunta por tu cuenta o te la han sugerido otros? 35 Pilato replicó: - ¿Acaso soy yo judío? Son los de tu propia nación y los jefes de los sacerdotes los que te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? 36 Jesús respondió: - Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis servidores habrían luchado para librarme de los judíos. Pero no, mi reino no es de este mundo. 37 Pilato insistió: - Entonces, ¿eres rey? Jesús le respondió: - Soy rey, como tú dices. Y mi misión consiste en dar testimonio de la verdad. Precisamente para eso nací y para eso vine al mundo. Todo el que ama la verdad escucha mi voz". Este domingo celebramos Cristo Rey del Universo, y el siguiente será el primer domingo de Adviento, preparándonos para la Navidad. "¿Qué tipo de rey es Jesús? San Juan presenta la realeza de Jesús en el contexto de la Pasión, su crucifixión, muerte y resurrección. Es la subida del Hijo del Hombre, junto al Padre. Así, en sus acciones, se diferencia de todas las demás formas de poder conocidas en el mundo. La pregunta de Pilato: ¿Tú eres rey?, se contrapone con el rechazo de las autoridades político-religiosas de aquel entonces a la figura de Jesús y su mesianismo", señala el padre Rufino Giménez Fines. "Jesús -continúa el sacerdote Rogacionista- durante su vida pública, realiza las promesas del Padre. No adhiriéndose a él, los judíos dejaron de ser el Israel de Dios, olvidándose de la alianza y dejándose influenciar por los pueblos paganos… degradándose a esa condición, con la diferencia de que ellos conocen la Palabra pero la malinterpretan. En la entrevista en el palacio del gobernador romano, a Pilato le interesa saber lo que ha hecho Jesús porque para las autoridades judías es un malhechor, cuando las obras de Jesús legitiman y confirman su misión. Con sus palabras, Jesús rechaza la realeza que se fundamenta en la fuerza y en el poder, digamos, político. Por eso dice que su reino no es de este mundo. Así, establece una nueva categoría conceptual a la palabra reino, entre los reinos de este mundo y su reinado… No pretende un trono, ni usurpar el poder que representa Pilato… Jesús es nuestro rey porque da su vida por nosotros. La realeza de Jesús no se basa ni en la injusticia, la opresión, las jerarquías. En vez de quitar vidas y someter para reinar, Jesús ofrece su propia vida para que todos tengamos vida y en abundancia. Jesús, el sumo y eterno sacerdote, se sacrifica para la remisión de los pecados del mundo y para que entendamos que después de esta vida, hay vida… en sus últimas palabras, señala que ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad, y desafía a la comunidad cristiana y a la iglesia peregrina ante una sociedad hostil al mensaje a ese nuevo estilo de vida develado por Jesús". "El desafío para nosotros, en este tiempo en que la humanidad está devastada por una pandemia, pedir y confiar en Jesús para que nos guíe, dando testimonio la presencia de este rey único y poderoso cuya única arma y escudo es el amor. Por eso nuestra salvación pasa por permanecer en la verdad, sin desviarnos, reconociendo su realeza como servicio… perteneciendo a su rebaño, siguiéndolo libremente con responsabilidad, compromiso y coherencia. Descubrirlo y ratificarlo como lo único y necesario en nuestra vida. Y sobre todo, dejándolo que actúe en nosotros, y a través de nosotros, pueda llegar también a los demás. Así se conforma ese reino prometido, donde todos estamos alineados con las mismas ideas de justicia, de amor y de paz… bajar un pedacito de cielo a la tierra, dejando que Jesús reine en nuestras vidas y en nuestra iglesia doméstica, que es nuestra familia y entorno más cercano. La idea, si se me permite la imagen, es generar una reacción en cadena, una gran bomba atómica pero de amor, que en vez de arrasar y destruir, construya y edifique", concluye el Párroco de Nuestra Señora del Carmen.

Padre Rufino Giménez Fines