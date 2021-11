"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

21 de Noviembre de 2021 - Año II - Edición Nº 159 - 125 Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ISLAS La parroquia Catedral Santa Florentina junto al Centro de Formación Profesional Nº 402, invitan a la comunidad de Islas a la: Fiestas de Nuestra Señora de las Islas 2021 10:30 hs - Procesión hasta imagen Nuestra Sra. de las Islas 11:00 hs - Misa con Bautismos 12:00 hs - Exposición de trabajos realizados por alumnos del C.F.P Lugar: C.F.P Nº 402 - Río Carabelas y Canal Alem Fecha: Viernes 03 de Diciembre 2021 Este año debido a las diferentes regulaciones sanitarias, la procesión hasta la imagen de Nuestra Señora de las Islas se hará solo con las familias de Islas. En oración todos juntos pediremos la intercesión de la Santísima Virgen por cada una de las intenciones que tenemos en nuestros corazones. Nuestra Señora de las Islas, Madre protectora de la isla, gracias por estar con nosotros. Patrona Nuestra. ¡Aleluya! Reina del cielo, acompáñanos siempre. Concédenos Paz y Esperanza. Gracias por lo recibido y tu protección. ¡Esta es tu fiesta! ¡Alabemos y cantemos! Demos gracias a Dios.

Fiesta de Ntra. Sra. de las Islas



SÍNODO SOBRE SINODALIDAD 2021-2023 ETAPA PARROQUIAL El 19 de noviembre, junto a la reinauguración del Ateneo, se inició la fase parroquial del Sínodo de la Sinodalidad en la parroquia Santa Florentina. con la Santa Misa concelebrada por los Padres Fernando Crevatin, Nestor Villa y Hernán Chávez Concluido el acto litúrgico, a través de una actividad lúdica se reflexionó sobre la continuidad de la misión en la Iglesia y se informó sobre las novedades de la Asamblea eclesial de América Latina y el Caribe. Acto seguido, el Padre Fernando precisó los pilares sobre los que se basa el Sínodo de la Sinodalidad. Sinodalidad significa caminar juntos y su principal objetivo es escuchar como Pueblo de Dios, lo que el Espíritu Santo dice a la Iglesia para que podamos testimoniar mejor el Evangelio, teniendo presente que todos tenemos un rol en el discernimiento y la vivencia de esta llamada. La Iglesia existe para evangelizar, testimoniar el amor de Dios en medio de toda la familia humana. Sergio Baigorri en su análisis hizo hincapié en las preguntas: ¿Cómo se realiza hoy este "caminar juntos" en la parroquia Catedral Santa Florentina? y ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro "caminar juntos"? Luego se compartió un ágape fraterno.

Misa en el Ateneo Parroquial





Inicio del Sínodo de la Sinodalidad en la parroquia Santa Florentina



ASAMBLEA ECLESIAL DE AMÉRICA LATINA Desde el 21 al 28 de noviembre, se realizará la 1ª Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, bajo una modalidad híbrida: presencial y virtual, debido a los protocolos sanitarios establecidos por la pandemia del Covid-19. En México, participarán solo 100 asambleístas, mientras que 900 se conectarán mediante plataformas digitales. Asimismo, todo el Pueblo de Dios podrá participar por las redes sociales de la Asamblea Eclesial en actividades como oraciones, eucaristías, rezos de rosario, Serenata a la Virgen de Guadalupe, una vigilia y conversatorios con especialistas del continente y el mundo. Para participar de las transmisiones en las redes sociales lo invitamos a seguir: Facebook @celam.oficial @asambleaeclesial Youtube Celam TV Asamblea Eclesial Descargue el programa general programa asamblea final (asambleaeclesial.lat) ADVIENTO El domingo 21 de noviembre finaliza este año litúrgico, con la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Con el Adviento se inicia un nuevo año litúrgico. El Adviento es un tiempo de preparación para celebrar la Navidad, donde se reflexiona concretamente sobre el nacimiento de Jesús y su irrupción en la historia del hombre. ¡VEN SEÑOR JESÚS! CODEVI 2021 Están abiertas las inscripciones para el retiro de CODEVI que se realizará los días 3, 4 y 5 de diciembre en el Colegio Marista de Luján. Se recibirán las inscripciones hasta el 30 de noviembre. Link de inscripción: https://forms.gle/BAjFcWFtpeP7d5aR7 IMPORTANTE: Sin la inscripción, NO se puede asistir al retiro. Cualquier consulta hablen con los responsables de su ciudad Es una GRAN ALEGRÍA poder volver a encontrarnos presencialmente, no se la pueden perder. Esten atentos a nuestras redes @movimientodepartidazc ¡¡¡Los esperamos!!! JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES Con este marco y en el ámbito de la parroquia Santa Florentina, Caritas junto a otras pastorales están organizando para el próximo domingo 28 de noviembre un almuerzo comunitario en al Ateneo Parroquial, donde los invitados serán las personas que durante este período de la pandemia han estado recibiendo la asistencia alimentaria desde Cáritas. La organización está solicitando ayuda para preparar el salón (globos, guirnaldas, etc.) , además de empanadas de copetín de jamón y queso, lechuga, tomate y gaseosas. Quienes estén decididos a colaborar, comunicarse con Marcela al WhatsApp: 5493489 - 692063. En la convocatoria a la Jornada de este año el Papa Francisco nos decía: "Los pobres de cualquier condición y de cualquier latitud nos evangelizan, porque nos permiten redescubrir de manera siempre nueva los rasgos más genuinos del rostro del Padre. Ellos tienen mucho que enseñarnos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia".