Murió Art LaFleur, actor de El campo de los sueños y ¡Cuidado! Hércules vigila

Art LaFleur, actor de cine y televisión, murió a los 78 años. Su esposa, Shelley LaFleur, fue la encargada de compartir la triste noticia mediante un mensaje en las redes sociales. Cobró popularidad por sus papeles en Cuidado, Hércules vigila y El campo de los sueños y en diferentes series. Desde hacía diez años luchaba contra el Parkinson. "Después de una batalla de 10 años con el Parkinson típico, Art LaFleur, el amor de mi vida falleció. Hizo reír a tantas personas como Babe Ruth en The Sandlot; The Santa Clause 2 y 3 y Field of Dreams, por nombrar solo algunos", escribió la mujer en su cuenta de Facebook para dar la noticia del fallecimiento, ocurrido el 17 de noviembre. En ese sentido, agregó: "Era un hombre generoso y desinteresado que se trasladó a su actuación, pero lo más importante era quién era para su familia y amigos". La mujer destacó: "Tuve mucha suerte de haber tenido una relación de 43 años con un un hombre que me quería y a quien yo adoraba. El arte era más grande que la vida y significaba el mundo para nosotros". Nacido en Indiana, Estados Unidos, LaFleur comenzó su carrera en la televisión en 1978 en la película Rescate de la Isla de Gilligan. Gracias al gran éxito, luego tuvo participaciones en diversos programas y films. En su extensa trayectoria actuó en The Santa Clause 2; The Santa Clause; The Rig; El hombre de la casa; Los ángeles de Charlie; El increíble Hulk y Ace Ventura Jr: Detective de mascotas. Dos de sus actuaciones más recordadas son en la piel de grandes beisbolistas: la primera como Chick Gandil en El campo de los sueños, que protagonizó Kevin Costner y la segunda como Babe Ruth en ¡Cuidado! Hércules vigila. Éste último es un film estrenado en 1993. En televisión en los últimos años formó parte de de M * A * S * H; Malcolm in the Middle; Home Improvement; Lou Grant; Webster; Soap; Hill Street Blues; Los vigilantes de la playa; Urgencias", Doogie Howser; Cold Case y El mentalista, entre otras. La noticia de su muerte generó una ola de comentarios en las redes sociales ya que muchos usuarios lo despidieron recordando sus mejores actuaciones y remarcando que fue un actor que marcó sus vidas con su trabajo. "Siempre ponía una sonrisa en mi rostro cada vez que aparecía en una película", escribió un internauta.



Fuente: https://www.lanacion.com.ar/