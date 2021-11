Otamendi, La Josefa, Barrio Lubo, San Luciano y Las Campanas ganaron ayer y tienen su lugar en la etapa final. Todos los resultados y goleadores de la fecha. Ayer se disputó una nueva fecha del Torneo 90 Años de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol. Fue la segunda para las zonas de cuatro equipos y la tercera para las dos que cuentan con cinco conjuntos. Y los resultados confirmaron ya a cinco clubes en los Octavos de Final (avanzan los mejores tres de cada grupo y el mejor cuarto de las zonas de cinco): Otamendi, La Josefa, Barrio Lubo, San Luciano y Las Campanas. El resumen de lo ocurrido ayer, zona por zona, es el siguiente: ZONA A En la segunda fecha de este grupo, Otamendi le ganó 2-0 a San Jacinto con un doblete de Pablo Córdoba y, de esa manera, consiguió su segunda victoria y selló su pase a los Octavos de Final. En el otro duelo de ayer, Del Pino derrotó 3-2 a San Cayetano y lo dejó al borde de la eliminación. Los goles del ganador fueron obra de Leandro Salvador (2) y Rodrigo Heredia, mientras para Sanca marcaron Nazareno Mankiw y Laureano Sánchez. Así, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Otamendi, 6 puntos; 2) San Jacinto y Del Pino, 3 puntos; 4) San Cayetano, sin puntos. En la tercera y última fecha se medirán Otamendi vs San Cayetano y San Jacinto vs Del Pino. ZONA B Después de haber empatado entre sí en la primera fecha, La Josefa y Barrio Lubo se despacharon ayer con cómodas victorias, pasaron a liderar el grupo y confirmaron sus clasificaciones a Octavos de Final. La Josefa venció 3-0 a Santa Lucía con goles de Pablo Tornatori, Iván García y Lucas Quiroga, mientras Barrio Lubo goleó 6-1 a Urquiza con tantos de Luciano Bucci, Renzo Abdala, Federico Cardozo, Mauro Soler, Damián Bucci y Joel Zalazar. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Barrio Lubo y La Josefa, 4 puntos; 3) Santa Lucía, 3 puntos; 4) Urquiza, sin puntos. En la tercera y última fecha se medirán La Josefa vs Urquiza y Barrio Lubo vs Santa Lucía. ZONA C En este grupo, el que sacó boleto a los Octavos de Final fue San Luciano, que ayer derrotó 1-0 a Mega Juniors con gol de Brian Regini y se aseguró terminar entre los tres primeros. En el otro duelo de esta segunda fecha, Villanueva le ganó también por la mínima a Lechuga gracias al tanto de Eliseo Bentancourt. Con estos resultados, San Luciano es líder con 4 puntos y después se ubican Mega Juniors y Villanueva, con 3 puntos; y Lechuga, con 1. En la tercera y última fecha, San Luciano jugará frente a Villanueva, mientras Mega Juniors enfrentará a Lechuga. ZONA D El bicampeón Atlético Las Campanas, a pesar de guardar sus principales jugadores para el compromiso que tendrá hoy por el Torneo Regional Federal Amateur, sigue a paso firme: ayer venció 3-2 a El Junior, logró su tercera victoria consecutiva y aseguró su pase a los Octavos de Final. Los goles de Las Campanas fueron anotados por Braian Mendieta (2) y Enzo Cejas, mientras que para El Junior marcaron Thiago Pereyra y Facundo Dearmas. En el otro duelo de la jornada, Albizola se recuperó y superó 2-1 a Atlético Las Praderas con tantos de Fernando Gamboa y Santiago Aguilar (Rafael Koci convirtió para el albiverde). Por su parte, Leones Azules quedó libre. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Las Campanas, 9 puntos; 2) Albizola, 6 puntos; 3) El Junior, 3 puntos; 4) Leones Azules y Las Praderas, sin puntos. Por la próxima fecha (anteúltima para este grupo) se medirán El Junior vs Las Praderas y Leones Azules vs Las Campanas. Y quedará libre Albizola. ZONA E En este grupo, Defensores de La Esperanza quedó al borde de la clasificación al vencer ayer 3-1 a Desamparados con goles de Manuel Soraire, Thomás Solís y Federico Godoy (para el perdedor anotó Gustavo Folguera). Por su parte, Deportivo San Felipe logró su primer triunfo: goleó 4-0 a Las Palmas con tantos de Braian Pérez (2), Fabián Verón y Santiago Álvarez. En esta fecha quedó libre Norte FC. Así, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Defensores de La Esperanza, 7 puntos; 2) San Felipe, 4 puntos; 3) Norte y Desamparados, 3 puntos; 5) Las Palmas, sin puntos. Por la próxima fecha (anteúltima para este grupo) se enfrentarán: Desamparados vs San Felipe y Norte FC vs Defensores de La Esperanza. Y quedará libre Las Palmas.

