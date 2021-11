Después de su brillante actuación en el Sudamericano Juvenil, la joven campanense repasó su experiencia en Perú. Con todavía 16 años, Stephanie Balduccini logró clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio y se convirtió en la nadadora brasileña más joven en ser olímpica en los últimos 41 años. Tres meses después de esa experiencia, ya con 17 años, fue parte del Sudamericano Juvenil que se realizó en Lima, Perú. Y al concluir todas las pruebas fue elegida como la mejor nadadora Sub 18 del evento (3 oros en pruebas individuales y 12 medallas en total). A su lado, una pequeña de 13 años, que repite que ser nadadora olímpica es su sueño, su "mayor aspiración", no paraba de sonreír por estar junto a ella y, sobre todo, por haber sido premiada como la mejor nadadora Sub 15 del torneo. "Fue increíble, pude hablar con ella y me saqué una foto. ¡Y ahora me sigue en Instagram!", exclama, con emoción, la campanense Agostina Hein al recordar ese momento. "Yo estaba muy contenta, no me imaginaba recibir ese premio. Nunca me esperé ganar tantas medallas y menos resultar la mejor marca técnica", agrega quien sueña con repetir la historia de Balduccini: cuando se celebren los Juegos Olímpicos de París 2024, será ella la que tenga 16 años. Por lo pronto, en este Sudamericano Juvenil de Perú, la nadadora de nuestra ciudad fue la mejor Sub 15 a pesar de que todavía tiene 13 años. Pero sus cuatro medallas doradas en pruebas individuales (200 y 400 metros libres; y 200 y 400 metros combinados) la encumbraron individualmente, más allá que su cosecha total alcanzó la decena de preseas, dado que también obtuvo un bronce en los 100 metros libres y otras cinco medallas en carreras de relevos, incluido el oro con récord sudamericano de la posta femenina 4x200 libres. "Antes del torneo fuimos muy constantes con los entrenamientos, con el descanso, con lo nutricional y con el enfoque mental", argumenta Agostina para explicar su brillante performance en el Centro Acuático de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) de Lima. Igualmente, competir en doble turno desde el martes hasta el sábado fue muy exigente. "En un momento me sentí bastante cargada", reveló. En este Sudamericano, Hein integró la Selección Argentina de Natación por segunda vez, luego de haber participado de la Copa de la Unión Americana de Natación (UANA) en 2020, también en Perú. "Me encantó la experiencia. Fue muy linda, el grupo era muy unido, estábamos siempre juntos", contó sobre la semana que vivió recientemente en Lima, más allá de algunos malestares estomacales que padeció por las características de la comida incaica. Ahora, tras este nuevo salto que pegó en el Sudamericano Juvenil, para Agostina se viene un verano muy cargado: entre el 16 y 18 de diciembre estará participando de su último Campeonato Nacional de Menores en el Parque Olímpico de la Juventud. Luego, en febrero, disputará su primer Nacional como Cadete (14-15 años). Y también tendría la posibilidad de asistir a un nuevo evento internacional, dado que está pautada la realización de la Copa UANA en Trinidad y Tobago.



AGOSTINA Y SUS 10 MEDALLAS EN EL CENTRO ACUÁTICO DE LA VIDENA DE PERÚ.



EL ENTRENADOR Para Sebastián Montero, entrenador de Agostina en el Club Independiente de Zárate, este Sudamericano Juvenil fue su primera experiencia como parte del cuerpo técnico del Seleccionado Argentino. Y contó desde adentro cómo se vivió la actuación de la campanense en Perú: "Los que seguimos el día a día de ella sabíamos que podía lograr cosas grandes, pero otros entrenadores, que por ahí no la conocían tanto o que no habían visto su evolución, quedaron bastante sorprendidos con la performance de Agos". En el repaso del certamen, para Montero fue "fundamental" el primer día de competencia, cuando Hein ganó dos medallas de oro. "Nos ayudó para asentarnos en el torneo. Nos sacamos la adrenalina, pudimos ganar las primeras medallas y encarar el resto con tranquilidad", explicó. Sobre la evolución de Agostina y los objetivos a futuro, el entrenador del CIZ remarcó: "Esto es un trabajo a largo plazo. Siempre les recalco a los chicos que los que triunfan son los que llegan más lejos. Nosotros vamos a apuntar a lo más alto. Pensamos este ciclo hasta 2024, cuando son los Juegos Olímpicos. Si no se da la posibilidad de estar en París, seguiremos trabajando con miras a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026".

HEIN JUNTO A LA BRASILEÑA STEPHANIE BALDUCCINI, QUIEN FUE OLÍMPICA EN LOS JUEGOS DE TOKIO.