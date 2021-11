El Celeste no tuvo inconvenientes ante el elenco de General Rodríguez: lo venció 103-70 como visitante y volvió a la cima de las posiciones. Este resultado, además, clasificó al Tricolor a los playoffs. En la última fecha se enfrentan entre sí. En la continuidad de la 13ª fecha de la Zona B del Torneo de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), el Campana Boat Club venció anoche 103-70 como visitante a Costa Brava de General Rodríguez y se volvió a subir a la cima de las posiciones junto a Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz (el desempate favorece al CBC). Al mismo tiempo, esta victoria Celeste también se celebró en Chiclana 209, porque la derrota de Costa Brava le aseguró el cuarto puesto al Club Ciudad de Campana, que así selló su clasificación a los Cuartos de Final del certamen. Después del traspié ante Arenal como local, el Bote salió anoche decidido a revertir su imagen. Y lo logró con contundencia: ganó el primer parcial por 32-7, demostrando amplia superioridad y sentenciando el pleito allí mismo. De hecho, en la continuidad del partido disputado en el gimnasio de Atlético Pilar, el entrenador Nahuel Pinto aprovechó para rotar a toda la plantilla y ofrecerles minutos a los juveniles que son parte de las convocatorias de Primera División. Así, los demás parciales fueron más parejos, aunque la ventaja se amplió hasta los 33 puntos en el marcador final. Esta 13ª y anteúltima fecha de la Zona B se completará esta noche, cuando Ingeniero Raver de Los Cardales visite a Independiente de Escobar. Luego será el turno de la última jornada, en la que se reeditará el clásico de nuestra ciudad: Campana Boat Club será local ante Ciudad. Para el CBC será la oportunidad de asegurar el "1", mientras para el CCC no habrá nada en juego, ya que no modificará su cuarto puesto actual.



SANTIAGO FERNANDEZ FUE EL GOLEADOR DEL CBC CON 18 PUNTOS.



SÍNTESIS DEL PARTIDO COSTA BRAVA (70): Iván Oroná (18), Joaquín Cháves (5), Gastón Oroná (0), Maximiliano García (7) y Matías Pepe (21) (FI) Lucas Chaves (10), David Oroná (0), Matías Bembibre (2), Franco Oses (0) y Emiliano González (7). DT: Hugo Oroná. CAMPANA BOAT CLUB (103): Santiago Fernández (18), Guido Cadelli (15), Juan Ignacio Bruni (9), Juan Martín Fernández (10) y Gustavo Marafiotti (8) (FI) Mateo Somoza (8), Francisco Irisarri (11), Matías Nieto (12), Joaquín Cazurro (5), Lucio Cadelli (3), Alejo Maggi (4) y Fausto Mammoli (0). DT: Nahuel Pinto. PARCIALES: 7-32 / 26-25 (33-57) / 22-27 (55-84) / 15-19 (70-103). GIMNASIO: Atlético Pilar (local Costa Brava). JUECES: Gustavo Blanco y Sergio Verón.