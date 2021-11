TOPE RACE: La categoria está visitando durante este fin de semana el autódromo de San Juan por otra carrera del campeonato donde desde las 11 hs televisa Canal 13 a través de Carburando. CAJA: Viene de correr en el autódromo de Arrecifes en la categoria 850 cc el piloto local Juan Carlos Muñoz que en un toque se le rompió la caja que le quitó de llegar en la final donde venía de hacer un buen trabajo en el fin de semana. CONTENTOS: Continuando con Muñoz cuenta con la atención del auto por parte de Diego Fangio quien les aconsejó porque ellos mismos con su hijo Santiago empezaron a armar el auto y así ya ocurrió en esta última presentación donde quedaron muy contentos porque no se cayó nada del auto en carrera. No contaban con su astucia! BINOMIO: Ahora la idea es darle continuidad a la actividad en la misma categoria la próxima categoria donde no se descarta que armen un binomio y corren una carrera cada uno entre Juan y Santiago. Cosa de familias no? ABOCADO: Parece ser que Giordano está abocado desde hace un tiempo de terminar su Fiat 128 que posee en su galpón y dejarlo como cuando comenzó a correr en la categoria Alma y tener el recuerdo de aquellos comienzos. TERMINO: A propósito de 4 Giordano su hijo Agostino viene de correr en la clase dos de la categoria Alma a bordo del Fiat Uno donde en el Galvez termino en el puesto 9º con la motorizacion de Busto y el chasis a cargo de Juan Sbarra. CONSEGUIR: Como no está preparado para volver a correr en auto ahora los amigos le consiguieron a Andres Rivero para matar esas ganas de correr en algo y si bien se mostró contento al igual que con el auto aún no pudo ganar...La gente que es mala y comenta!! COLORES: A decir del propio piloto y dueño del Fiat 600 para seguir corriendo en la clase A del GT 900 los colores del auto rojo seguirán en el mismo y Don Ivan Gonzalez confirmó que seguira el año próximo en la categoria representando a la ciudad de Zárate. TURISMO NACIONAL: La categoria mas federal del país llega al autódromo de La Pampa con sus dos clases este fin de semana con otro parque interesante de autos para desarrollar otra carrera del campeonato que televisa desde las 11 hs la TV Pública. INCORPORARSE: Quien está trabajando para incorporarse en esta categoria de cara al año próximo como ya adelantamos en esta sección es Pablo Villaberde que está armando su equipo para correr en la clase dos. TOQUE : Tras el paso por Arrecifes el piloto local Gaston Gasperini venia teniendo una buena actividad en la Clase 850 cc hasta que cuando venia supérando a un rival un toque inesperado lo tiró afuera y no pudo volver a la pista perdiendo todas sus posibilidades. SPONSOR: El tema de los sponsors estan provocando trabajar en forma continua para que el propio Juan Zucconi termine bien para arrancar en enero en la Formula Tres Metropolitana con su propio auto desde la primera del año. TOMATE: No mucho se enteraron que días atras a Sandro Ariú el sol le jugó una mala pasada tras en pleno campo y tratando de divertirse con su juego preferido el de los Jeeps le provocó un momento de preocupación, sus allegados aseguran que tenía la cara como un tomate. Será para tanto?!! VERLO: Continuando con el mundo de los Jeeps los seguidores de Nicolás Lambardi esperan para verlo participar con el jeep que viene de obtener un podio en la última competencia que participó. CONFIRMO: El presidente del club Cañon 4x4 Javier Murillo confirmó que los componentes de tal club estará en la próxima fiesta del automóvil con un show muy especial para el público con el sello de Don Javier y se presentarán mas de 10 vehículos. Estará la camioneta de Enzo Valle? FORMULA 5: Nueva fecha del campeonato para la categoria que se presenta en el autódromo de La Plata por otra carrera del campeonato. TC REGIONAL: La categoria visita este fin de semana el autódromo platense con sus dos clases GTA y GTB por otra carrera del campeonato donde arrancan con su espectáculo desde las 10 hs. PRESENCIA: Dentro de este contexto en la clase GTB confirmó su presencia el representante de la ciudad de Lima con su Chevy con la motorización de Scoccosa y el chasis a cargo de su equipo en su taller. CHASIS: Siguiendo con los Bottani se trabaja para un chasis para su padre Claudio que van bastante adelantados los trabajos y aseguran que en dias en el autódromo de Baradero estaran girando de cara a su debut en esta temporada. CONOCER: Desde las categorias zonales empiezan a dar a conocer que el autódromo de Baradero el próximo año tendrá carreras para retomar la actividad a un circuito con tanta trayectoria en el automovilismo y que lo recuerdan con mucho cariño. TOPE RACE JUNIORS: La categoria está desarrollando su propuesta por otra carrera del campeonato en el autódromo de San Juan donde televisa desde las 11 hs Canal 13 a través de Carburando. VINCULADO: Leonardo Dominguez se le ve muy inquieto por estos últimos días dado que está abocado al mundo de las dos ruedas con las motos pasa por el karting y además acompaña a sus amigos a Arrecifes cuando corren allí lo que lo tiene muy vinculado a los fierros. Lo tenían al Foquita!? CUMPLEAÑOS: Viene de realizar su cumpleaños dias atrás Ludmila Rodriguez que lo festejó con familiares y amigos donde algunos regalos recibió la piloto de la categoria Alma que de la mano Vera en el motor confirmo que estará en la próxima carrera. La comida la habrá hecho Curly? ABOCADO: A propósito de Curly Gil está abocado a promocionar a pilotos a nivel periodistico como para que se los conozca y utilizando sus amigos realiza los trámites para que tengan prensa, pero algo falló porque su piloto lo dejó parado a todos y nunca llego para las notas. Bueno era un Martinelli. VICTORIA: La que concretó el piloto local en las picadas días atrás en el picódromo de San Pedro y allí Mauro Salerno ganó en la clase ocho y se trajo todos los trofeos y la alegría de saber que ahora tiene el auto que deseaba para ser competitivo. DEDICACION: Lo concreto que de la mano de los Villalba padre e hijo trabajan en este auto de Salerno con mucha dedicación y muy profesionales para lograr los buenos resultados van aflorando en cada competencia y con el asesoramiento de su amigo Fernando Moreno se va encaminando comoi corresponde. Mirá vos! HERMANO: Por parte de Gran Hermano Diego Salerno sigue en la dulce espera y no le está dedicando mucho trabajo para estar en las picadas, mas ahora que tiene un juego nuevo que es terminar un auto de colección y terminarlo para mostrar al mismo en su momento y si bien sus amigos lo invitan a picar nunca termina de cerrar la posibilidad de ir con los muchachos. ABONAN: Hay un equipo de competición que trabaja en un auto de categoria zonal que nunca abonan sus entradas ni a los autódromos ni a zona de boxes es que los muchachos le encontraron la vuelta y los cuatro ingresan con unas credenciales que marca que son discapacitados y ya hasta en algunos autódromos los conocen y pasan. El ingenio popular nunca descansa!! REFLEJADO: El tema que puede provocar saber quienes son empieza a quedar reflejado en el taller que poseen en nuestra ciudad al cual ahora se lo llama el equipo de los discapacitados y solo falta que al Fitito de carrera ahora lo llamen asi. De no creer!! CAJA: No fue su mejor fin de semana para el zarateño Néstor Benitez con su chasis Chevrolet en el TC 4000 donde la rotura de la caja le quitó todas las posibilidades de llegar a la bandera a cuadros y quedó sin posibilidad de sumar puntos y por estos días se desarmó la caja que de la mano de su equipo con el asesoramiento de Leonardo Mangano llegaron a buen puerto y se aguarda la próxima carrera. BAJARSE: La decisión del Club Villa Dálmine que su próximo presidente sea Ruben Arce algo que el propio interesante confirmo provocará bajarse del automovilismo y no continuar como de jefe del equipo de Silvestre Gallo y la colaboración con Juan Zucconi ambos pilotos que siempre lo tienen en cuenta. Mirá vos!! MANTENER: El regreso de Gaston Fernandez al TC 1100 de Alma marcó que el kartista mantiene sus condiciones y en la última presentación clasificó noveno, la serie lo encontró octavo para la final lo dejó en el mismo octavo lugar y sumando algunos puntos para el campeonato. SEGUIR: Pablo Savastano sigue trabajando en su Ford K para la Clase Tres de Alma y espera llegar a la última fecha en La Plata buscando seguir encontrando el nivel competitivo que hoy por hoy esta clase cuenta con equipos interesante donde algunos tienen buenos presupuesto y eso también a veces condicional. RECESO: Los dos autos estan en el galpón y ambos para correr en la Clase Tres de Alma y en este receso que viene el piloto local Daniel Vidal decidirá junto con su equipo con cual encarará el campeonato que se viene tras realizar algunas pruebas. ORO: Sin duda que Ignacio Lopez viene de correr en karting en el kartódromo de Mar del Plata por los Torneos Bonaerenses y obtuvo el mejor resultado quedándose con la medalla de oro y se metió en la historia por ser el primer piloto en ganar esta carrera por ser la primera vez que en los torneos bonaerenses se sumó el automovilismo. PREPARAN: Siguiendo con Ignacio Lopez también viene de correr en la categoria Alma donde en la Clase TC 1100 clasificó séptimo, quedó en la serie y para repetir ese quinto lugar en la final con un auto que preparan en el taller junto a su padre Marcelo. TOPE RACE SERIES: Llegan al autódromo de San Juan por otra carrera del campeonato durante este fin de semana donde desde las 11 hs televisa Canal 13 a través de Carburando. RETIRARSE: Será una carrera para descartar por parte de Victor Gonzalez que viene de correr en el TC 1100 en la categoria Alma donde hizo una buena clasificación con un segundo puesto pero después no fue parte de la clasificación ni la final ante retirarse del autódromo. SUMAR: El galleguito Iglesias pudo mostrar lo suyo donde Gastón clasificó décimo llego séptimo en la serie para en la final alcanzó a sumar puntos con un séptimo lugar. TRIUNFO: El que obtuvo Juan Carlos Bava en la categoria Procar en la Clase A con el Ford donde se llevó todo clasificó serie y final en un retorno altamente positivo para el representante de Zárate.

