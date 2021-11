Breves: Fútbol internacional

PRIMERO EN LA LIGUE 1 Lionel Messi marcó ayer su primer tanto en la Ligue 1 de Francia: con un ajustado remate al segundo palo, marca registrada de la Pulga, cerró la victoria 3-1 de Paris Saint Germain sobre Nantes. De esta manera, el PSG (que también tuvo a Leandro Paredes como titular) llegó a los 37 puntos en 14 fechas.



¿SE RETIRA EL KUN? Aunque no fue oficializado por el jugador, los rumores circularon ayer con mucha fuerza: Sergio "Kun" Agüero anunciaría en los próximos días su retiro como futbolista profesional. Actualmente, el delantero argentino que juega para el Barcelona FC se encuentra recuperándose de un problema cardíaco que lo afectó en pleno partido frente a Alavés. En principio, se había informado que realizaría un proceso de tres meses de rehabilitación. PREMIER LEAGUE En el comienzo de la 12ª fecha, Chelsea (29 puntos) venció 3-0 como visitante a Leicester y se afirmó como líder del campeonato inglés. Y como escolta quedó Liverpool (25), que goleó 4-0 a Arsenal y se trepó al segundo puesto, aprovechando que Manchester City (23) recién jugará hoy ante Everton. Otro resultado saliente de ayer fue la goleada 4-1 con la que Watford le puso fin al ciclo de Ole Gunnar Solskjaer como DT de Manchester United. Caso contrario vivió Steven Gerrard: debutó como DT de Aston Villa con victoria 2-0 sobre Brighton. Hoy, además del City de Pep Guardiola, también juega el Leeds de Marcelo Bielsa: visita a Tottenham (13.30, ESPN). CON EL PIE DERECHO El ciclo de Xavi Hernández como entrenador de Barcelona comenzó con victoria: 1-0 sobre Espanyol en el clásico de Cataluña por la 14ª fecha de la Liga de España. Además, ayer, Atlético Madrid derrotó 1-0 a Osasuna, mientras Sevilla igualó 2-2 con Alavés con un tanto de Lucas Ocampos y Celta de Vigo empató 1-1 con Villarreal. Hoy juegan: Getafe vs Cadiz, Granada vs Real Madrid, Elche vs Betis y Real Sociedad vs Valencia. PERDIÓ MILAN En el arranque de la 13ª fecha de la Serie A de Italia, Milan perdió ayer su invicto al caer 4-3 como visitante frente a Fiorentina. De esta manera, Napoli, que hoy visita a Inter, tendrá la oportunidad de quedar como único líder y único invicto. Ayer, además, Atalanta venció 5-2 a Spezia, mientras Juventus le ganó 2-0 a Lazio como visitante. PARANAENSE CAMPEÓN Ayer, en el estadio Centenario de Montevideo se disputó la final de la Copa Sudamericana 2021: Paranaense venció 1-0 a Bragantino y se consagró campeón, repitiendo el título que había logrado en 2018. Así, de las últimas diez ediciones de este certamen, cuatro fueron para equipos brasileños (San Pablo ganó en 2012 y Chapecoense fue coronado en 2016) y cuatro para argentinos (Lanús en 2014, River en 2014, Independiente en 2017 y Defensa y Justicia en 2020). Los otros dos títulos se los llevaron Independiente Santa Fe de Colombia (2015) e Independiente del Valle de Ecuador (2019).