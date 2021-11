P U B L I C





FLANDRIA CAMPEÓN En un emotivo final, luego de nivelar la serie 1-1 en el séptimo minuto de adicionado, Flandria superó ayer 6-5 en la definición por penales a Colegiales y se consagró campeón de la Primera B Metropolitana 2021. De esta manera, el Canario de Jáuregui retorna a la Primera Nacional. En cambio, el Tricolor de Munro jugará el Reducido por el segundo ascenso y espera rival de los tres cruces que se jugarán hoy: Sacachispas vs Deportivo Merlo, J.J. Urquiza vs Defensores Unidos y Los Andes vs Acassuso.



BOCA SE ACOMODA En la continuidad de la 21ª fecha del Campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol, Boca Juniors venció ayer 2-0 como local a Sarmiento de Junín y, de esa manera, avanzó al cuarto puesto con 36 puntos, al tiempo que también trepó al cuarto lugar de la Tabla Anual que define las clasificaciones a las copas continentales. Además, ayer, Rosario Central le ganó 3-1 a Atlético Tucumán como local, mientras que Central Córdoba derrotó 1-0 a Independiente en Santiago del Estero. POR OTRO PASO El líder del campeonato, River Plate, visitará hoy desde las 21.30 horas a Platense en Vicente López. En caso de ganar, el Millonario ampliará a 9 puntos su ventaja sobre el escolta Talleres, cuando solo restarán cuatro fechas por delante. Este domingo, además, también jugarán: Arsenal vs Newells (17.00) y Racing Club vs Colón (19.15). TIGRE VS BARRACAS Mientras seguía el tironeo por la cantidad de entradas a repartir a cada equipo, mañana lunes se disputará la final de la Primera Nacional por el primer ascenso a la Liga Profesional: desde las 21.10 horas, en cancha de Banfield, se medirán Tigre y Barracas Central. En tanto, el Reducido por el segundo ascenso comienza hoy: Deportivo Morón recibe a Quilmes en el partido de ida de su serie. Mañana lunes iniciarán los otros dos cruces con los encuentros San Martín (T) vs Ferro Carril Oeste e Independiente Rivadavia vs Almirante Brown. SIN VENTAJAS En el partido de ida de la Primera C, Berazategui y Dock Sud no se sacaron ventajas y terminaron 0-0, dejando abierta la definición que se producirá el próximo domingo 28, cuando el Docke sea local. En cambio, en el inicio del Reducido, Ituzaingo le ganó 1-0 a Excursionistas y avanzó a semifinales, al igual que Argentino de Merlo, que superó 3-1 en los penales a Laferrere (0-0 en los 90 minutos). Hoy juegan Central Córdoba (R) vs Sportivo Italiano. EL SÚPER, DE BOCA En la primera semifinal del Torneo Clausura de la Primera A del Torneo Femenino de AFA, Boca Juniors le ganó ayer 3-0 a River Plate. Ahora, las Xeneizes esperan en la final por el ganador de la otra llave que UAI Urquiza y San Lorenzo disputarán hoy desde las 17.00 horas.