EL Incendio en el Parque Nacional afectó a gran parte de la ciudad

Empezó el lunes por la tarde y, al cierre de esta edición, las autoridades del área protegida no sabían cuándo el fuego sería controlado. Complicaciones por el humo y hollín en las zonas aledañas. El lunes las llamas irrumpieron una vez más en el Parque Nacional "Ciervo de los Pantanos", ocasionando un incendio que afecta más de 623 hectáreas del área protegida y que produjo humo y hollín que complicaron a los vecinos y transeúntes de la zonas aledañas. Según pudo saber La Auténtica Defensa de fuentes de la Administración de Parques Nacionales (APN), el fuego estaba siendo combatido por casi medio centenar de brigadistas y no estaba previsto que sea controlado hasta por lo menos avanzadas las horas del día de hoy. Del operativo de emergencia participan brigadistas de Incendios Forestales, guardaparques de APN -parques Ciervo de los Pantanos e Islas de Santa Fe-, bomberos de Campana, Zárate y otros distritos del norte bonaerense, Defensa Civil y Policía Federal. Ayer se sumó el apoyo de dos helicópteros y un avión hidrante pertenecientes al Servicio Nacional de Manejo del Fuego. "Se sigue combatiendo. No creemos que hoy se controle. Se sumaron más dotaciones de bomberos", le informaron a este medio desde APN al cierre de la presente edición. El primer foco se inició entre el arroyo El Pescado y la estación de tren Río Luján, propagándose "rápidamente por las altas temperaturas y las fuertes ráfagas de viento registradas en la región", publicó el Parque Nacional en su página oficial de Facebook. Las mismas fuentes ampliaron a La Auténtica Defensa que el fuego fue detectado por "la jefa de incendios en una recorrida habitual" y que "era incipiente pero avanzó muy rápido". Más temprano en ronda de prensa Sebastián Coll, intendente el Parque Nacional, señaló que se registraban "un par de focos activos dentro" del área protegida, que el lunes presentó "las peores condiciones climáticas para trabajar" y que no se descarta que el incendio haya tenido origen humano. "El fuego inició al costado de la vía: puede haber sido por una colilla de cigarrillo cuando pasó la formación del tren, un chispazo, un vidrio que levantó temperatura e inició el fuego. No se sabe", expresó el funcionario. En la misma línea se expresó Mariano Chávez, jefe de Bomberos de Zárate, en comunicación con C5N. "Desconozco si pudo haber sido intencional. Esta zona se vive quemando siempre. Es complicado", dijo el bombero, quien advirtió además sobre el riesgo que estos siniestros implican para las viviendas y el tránsito que circula en los alrededores. El lunes en horas de la noche el fuego se había extendido hasta las proximidades de la Ruta 9, por lo que Policía Vial y Gendarmería debieron intervenir para asistir a los vehículos en viaje debido a la baja visibilidad que ocasionaba el humo. Asimismo, vecinos de distintos puntos del partido reportaron inconvenientes relacionados al humo y al hollín. "No se podía respirar", le dijo una vecina de Otamendi a este medio. Desde San Jacinto informaron la presencia de hollín. Y el humo llegó a percibirse en varias zonas del casco céntrico de la ciudad. El Parque Nacional Ciervo de los Pantanos se originó sobre la base de la Reserva Natural Otamendi, creada en 1990, y cuenta con el reconocimiento como Sitio Ramsar y AICA (Área Importante para la Conservación de las Aves). Tiene una superficie aproximada de 5.588 hectáreas. Este martes un reconocido arquitecto local subió un video a las redes sociales mostrando como un helicóptero afectado al operativo descendía sobre la laguna del barrio privado Sofitel, cargaba agua en la cubeta colgante y, pocos segundos después, enfilaba de nuevo en dirección a la columna de humo que se levantaba de fondo.

Por el humo y el operativo se vio afectada la circulación por Ruta 9, mano a Campana.





Según pudo saber La Auténtica Defensa de fuentes de la Administración de Parques Nacionales (APN), el fuego estaba siendo combatido por casi medio centenar de brigadistas.





El primer foco se inició entre el arroyo El Pescado y la estación de tren de Río Luján.





Un helicóptero participó ayer del operativo para combatir el fuego.