Igualó 1-1 en la revancha frente a Liniers, que logró el ascenso gracias a los dos goles de ventaja que consiguió en Campana. Ahora, el Portuario encarará la semifinal del Reducido frente a Sportivo Barracas. El partido de ida será el lunes en cancha de Deportivo Morón, donde no podrá contar con sus dos principales centrodelanteros, porque fueron expulsados el domingo. La derrota 2-0 sufrida en Campana terminó marcando el destino de Puerto Nuevo en la final por el primer ascenso a la Primera C. Y si bien en la revancha en Villegas estuvo en ventaja y, en el final de la primera parte, muy cerca de ese segundo gol que necesitaba, el margen de error era mínimo: por ello, el empate de Liniers resultó fulminante para las esperanzas Portuarias. Fue 1-1 en el estadio Juan Antonio Arias, donde La Topadora se sacó la mufa de las dos finales que había perdido en las dos temporadas anteriores. Por su parte, el equipo de nuestra ciudad se quedó con la desazón propia de haber estado más cerca que nunca de obtener el segundo ascenso de su historia. Igualmente, el viaje para el Auriazul todavía no termina: tendrá una segunda oportunidad en el Reducido que otorgará un segundo boleto a la Primera C. Entrará directamente en semifinales y su rival en esta instancia será Sportivo Barracas, que ayer eliminó a Argentino de Rosario en Cuartos de Final (había perdido 1-0 en la ida, pero ganó 2-1 como local y se impuso 3-2 en la definición por penales). El partido de ida será el lunes en el estadio de Deportivo Morón. En tanto, la otra serie será entre Defensores de Cambaceres y Centro Español, que eliminaron a Muñiz y Juventud Unida, respectivamente. El domingo en Villegas, el entrenador Gastón Dearmas realizó una sola modificación en la formación titular: Kevin Casco jugó como lateral por izquierda y Ezequiel Ramón pasó al mediocampo, donde ocupó el lugar del juvenil Marcos Quiroga. Desde el inicio se dio un partido de trámite muy parejo, de escasas situaciones de riesgo, con Liniers apostando al orden para tratar de hacer valer lo obtenido en Campana y de aprovechar, como en la ida, espacios o desatenciones del fondo Portuario. Pero a los 42 minutos, un largo bochazo de Enzo Moreno para Selem Lojda derivaría en la apertura del marcador: el extremo derecho bajó la pelota con el pecho, logró sortear el cierre de dos defensores rivales y sacó un violento derechazo que se coló por sobre la humanidad de Ignacio Díaz Peyrous. Fue el mejor momento de Puerto Nuevo, no tanto en el juego, sino por las sensaciones anímicas. Incluso, antes de que termine esa primera parte, tras un largo pelotazo de Balbuena desde el límite del círculo central de su propio campo, Areco peinó la pelota y Ritacco falló desde el borde del área chica al momento de definir (no pudo conectar en una acción en la que pareció que lo tomaban de atrás). En el complemento, Liniers salió mejor pisado y con mayor movilidad de sus hombres de ataque empezó a generar desequilibrios. Y así fue como a los 9 minutos, Franco Méndez le ganó al cierre de Areco y enfrentó a Balbuena, a quien dejó en el camino con una definición rápida y a rastrón para establecer el 1-1. El empate fue un golpe de difícil digestión para el Auriazul, que intentó luchar con más voluntad que juego. Y así, al igual que en Campana, terminó chocando contra un Liniers que supo cerrar el juego con orden táctico. Encima, en el cierre, Antonio Samaniego vio la segunda tarjeta amarilla (llegó tarde a disputar un balón con el arquero Díaz Peyrous) y en el tumulto que se armó dentro del área, Gastón Pérez se excedió y el árbitro Nicolás Kresta le mostró la roja directa. De esa forma, "Tonga" Dearmas se queda sin sus dos principales centrodelanteros para el inicio del Reducido (Samaniego deberá cumplir una fecha, mientras Pérez tendrá que aguardar el fallo del Tribunal de Disciplina). Será un problema a resolver para el partido de ida frente a Sportivo Barracas en cancha de Deportivo Morón. El otro: recuperarse anímicamente de esta final perdida ante Liniers para afrontar de la mejor manera la segunda oportunidad que el plantel tendrá para concretar el sueño del ascenso.

RITACCO NO ALCANZA A CONECTAR: PUDO HABER SIDO EL 2-0, INSTANTES DESPUÉS QUE LOJDA ABRIERA EL MARCADOR (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA / PRENSA CAPN).



SÍNTESIS DEL PARTIDO LINIERS (1): Ignacio Díaz Peyrous; Rodrigo Di Motta, Thiago Monzón, Santiago Formichelli, Víctor López; Ignacio Salaberry, Santiago Palacio, Mateo Gridel, Exequiel Ortiz; Juan Kirzner y Franco Méndez. DT: César Monasterio. SUPLENTES: Gonzalo Boragno, Bruno Spitale, Pablo Vielma, Juan Pablo Godoy, Ian Lynch, Agustín Servetto y Javier Cermesoni. PUERTO NUEVO (1): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Sandro Areco, Mario Godoy, Kevin Casco; Kevin Redondo; Selem Lojda, Enzo Ritacco, Ezequiel Ramón, Enzo Moreno; y Antonio Samaniego. DT: Gastón Dearmas. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Enrique Grieger, Marcos Quiroga, Eliseo Aguirre, Rodrigo Martínez, Alexander Meza y Gastón Pérez. GOLES: PT 42m Selem Lojda (PN). ST 9m Franco Méndez (L). CAMBIOS: ST: 24m Meza x Lojda (PN), 27m Martínez x Ritacco (PN), 32m Vielma x Sallaberry (L) y Godoy x Ortiz (L), 33m Pérez x Areco (PN) y 36m Lynch x Méndez (L). AMONESTADOS: Monzón, Palacio, Vielma y Godoy (L); Casco y Redondo (PN). EXPULSADO: ST 42m Samaniego (PN), por doble amonestación; y Pérez (PN), por agresión. CANCHA: Liniers. ÁRBITRO: Nicolás Kresta.

SELEM LOJDA YA SACÓ EL FURIBUNDO DERECHAZO QUE SE CONVERTIRÁ EN EL 1-0 A LOS 42 DEL PRIMER TIEMPO (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA / PRENSA CAPN).



DOBLE EXPULSION: SAMANIEGO SE GANÓ LA SEGUNDA AMARILLA POR LLEGAR TARDE A DISPUTAR UN BALÓN CON EL ARQUERO, MIENTRAS GASTÓN PÉREZ SE EXCEDIÓ EN SU PROTESTA Y VIO LA ROJA DIRECTA (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA / PRENSA CAPN).