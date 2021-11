Rotary Club Campana comprará un ecógrafo para el Hospital Municipal

En total son U$S 42 mil dólares reunidos con aportes de otros clubes rotarios del exterior, personas, y empresas que se sumaron a la campaña iniciada a principios del 2020. "Cada cual sumó un aporte en la medida de sus posibilidades, a una iniciativa que se desarrolló en forma totalmente comunitaria", comentó Walter Waisman. Tras un arduo trabajo iniciado por el Rotary Club Campana a principio del año pasado, la semana pasada se confirmó que nuestro hospital municipal contará con un nuevo ecógrafo que se sumará al servicio que actualmente se brinda con un equipo donado por la embajada del Japón años atrás. "En su momento -explicó Walter Waisman, responsable de Relaciones con la Comunidad del Rotary Club Campana- nos reunimos con las autoridades sanitarias locales para que nos plantearan cuáles eran las necesidades de equipamiento, y entre las prioridades se encontraba la de contar con un nuevo ecógrafo, que descongestionara el servicio de diagnóstico por imágenes y así poder dar turnos con mayor celeridad". Desde donantes de valores económicos menores, pero de gran importancia tanto por su valor de responsabilidad ciudadana así como por el esfuerzo que realizaron quienes los concretaron, a donaciones de valores económicos mayores concretadas por personas y también por empresas que demostraron su Responsabilidad Social Empresaria. "Es una inmensa alegría saber que con el esfuerzo de vecinos, instituciones y empresas logramos conseguir este importante equipamiento que renovará tecnología en nuestro hospital municipal y mejorará nuestros servicios", comentó la semana pasada el Intendente Sebastián Abella, quien gestionó la cifra faltante ante Axion Energy para completar los U$S 42 mil necesarios para la adquisición que se realizará durante el primer trimestre del año entrante. "Otros clubes rotarios, del país y del exterior, así como sus respectivos Distritos, dando muestras visibles del compromiso de cooperación que existe entre Clubes Rotarios del mundo, sumaron su apoyo al Proyecto Ecógrafo para el Hospital Municipal de Campana. No menos importante es el aporte que realizará la Fundación Rotaria Internacional, con sede en Chicago, que se nutre de los fondos que aportan los clubes rotarios de todo el mundo", comentó Waisman y recordó que bajo una modalidad similar, en 2019 y durante la presidencia de Luis Fredes, el Rotary Campana donó a la Escuela Agraria Nº 1 de Isla Talavera un tractor de labranza con Desmalezadora para Levante de tres puntos, Rastra Doble Acción para tres puntos, Pala Frontal, Rotocultivador de 1,70 metros de ancho y un acoplado; todo valuado en alrededor de U$S 60 mil. "Es importante mencionar también que la del ecógrafo era una campaña que habíamos planeado en tres años y llegamos al objetivo bastante antes, un logro que compartimos con toda la comunidad… fue un esfuerzo que involucró a personas, empresas, medios de comunicación y autoridades, así como a artistas y deportistas de reconocida trayectoria pública nacional que realizaron videos de apoyo al proyecto", recordó Waisman y mencionó que a inicios de 2020, la entidad que actualmente preside Dino Colarussa, donó a la Cooperadora del Hospital Municipal 170 kits de vestimenta hospitalaria descartable. "Más allá de estos hitos puntuales, siempre estamos en actividad, particularmente en el terreno de la educación, con las becas anuales que entregamos a estudiantes secundarios y de estudios superiores", concluyó.

El nuevo ecógrafo llegará al hospital municipal durante el primer trimestre del año que viene (foto ilustrativa).





El anuncio se realizó la semana pasada en el hospital municipal junto al intendente y autoridades sanitarias.





Bajo una modalidad similar y con el aporte de varios clubes rotarios del exterior, en 2019 donaron un costoso tractor a la escuela agraria de islas.