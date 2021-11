P U B L I C



"Nosotros como equipo hemos salido a ganar como lo hicimos durante todo el torneo", señaló el arquero y capitán, Emanuel Bilbao. En tanto, Germán Díaz reveló "amenazas de muerte" contra compañeros. Por su parte, la institución difundió un comunicado en el que "repudia las acusaciones sobre deslealtad deportiva". Una semana después del partido que Villa Dálmine perdió 3-1 como local frente a Barracas Central (que así se consagró ganador de la Zona B y accedió a la Final por el primer ascenso a la Liga Profesional), las especulaciones que se tejieron en torno a esa derrota y que trascendieron largamente los límites de nuestra ciudad después que se conociera la suspensión de un entrenamiento del plantel por "malestar interno", según explicó el DT Marcelo Franchini, tuvieron ayer un descargo por parte de los jugadores Violetas. "Estamos acá para salir a desmentir todos los dichos que han salido durante la última semana", comenzó explicando el arquero Emanuel Bilbao. "Nosotros como equipo hemos salido a ganar este partido como lo hicimos durante todo el torneo. Sabíamos que este partido iba a ser muy difícil tanto dentro como fuera de la cancha por todo lo que se estuvo hablando y especulando en la semana previa. Por eso, hoy estamos todos acá para aclarar esa situación", agregó el capitán, flanqueado por la mayoría de sus compañeros, incluso aquellos que fueron señalados por su flojo desempeño en el encuentro mencionado. "Hay muchas personas diciendo barbaridades sobre nosotros y a raíz de eso tenemos varios compañeros que han sido amenazados de muerte entre otras cosas", reveló a su turno Germán Díaz. "Si el resultado del partido hubiese sido favorable para nosotros, no estaríamos pasando por esta situación, no se estarían manchando nuestros nombres como jugadores y tampoco el nombre de la institución y no se estaría opacando la segunda rueda que hicimos", añadió el mediocampista, quien fue el otro jugador que habló y que completó el descargo que duró 55 segundos y se conoció ayer a través del portal de noticias Campana360. Posteriormente, desde Mitre y Puccini también se difundió un comunicado titulado "El Club Villa Dálmine repudia las acusaciones sobre deslealtad deportiva". El extenso texto comienza señalando que la institución "se ha visto envuelta en un cumulo de versiones periodísticas" y que "algunas de estas manifestaciones han resultado injuriosas y falaces y de ninguna manera se corresponde con la historia y trayectoria de Villa Dálmine, un club hecho con dedicación y esfuerzo de todos sus asociados". Y a continuación, el texto marca: "Desde la actual Comisión Directiva siempre hemos transmitido hacia la totalidad de los planteles futbolísticos que han estado bajo nuestra conducción, los principios de honestidad, transparencia y buena conducta tanto dentro como fuera de la cancha". Luego, tras remarcar la "sana e impecable conducta deportiva" del club a lo largo de los 60 años que lleva participando de los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), desde la institución se dirigieron directamente a socios y simpatizantes: "Queremos manifestarles que en estas circunstancias siempre hemos mantenido la misma línea de conducta, elevando los valores de la sana competencia deportiva, resultando ajenos a cualquiera de las especulaciones que han trascendido en los últimos días".

LOS 11 TITULARES QUE PRESENTÓ VILLA DÁLMINE ANTE BARRACAS CENTRAL. DENUNCIA ANTE LA JUSTICIA El abogado Javier Ferreira se presentó ante la Justicia Federal de Campana para que se investigue el supuesto pago de sobornos en el partido entre Villa Dálmine y Barracas Central por el delito tipificado en el artículo 24 de la Ley del Deporte (20.655), que refiere un mes a tres años de prisión para aquel que ofreciera dádivas para obtener un resultado irregular. "Tomó estado público y por acción u omisión el órgano de aplicación que es el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación no hizo nada, por lo que decidí presentarme para que se investigue el hecho de corrupción, para saber quiénes están involucrados en ofrecerle plata a Villa Dálmine", explicó Ferreira en diálogo con Alguien Tiene Que Decirlo, el programa que conduce Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia. Ayer, en tanto, se conoció que Adrián González Charvay, juez federal de Campana, rechazó el pedido del fiscal Sebastián Bringas de declararse incompetente en la causa.