"MARCHA DE LA GORRA" Organizaciones sociales y políticas realizaron este martes la denominada "Marcha de la Gorra" para reclamar contra la violencia institucional y el gatillo fácil, al tiempo que pidieron justicia por el futbolista Lucas González, asesinado el miércoles pasado por efectivos de la Policía de la Ciudad. "Mi gorra no mata, la tuya sí", "Justicia x Lucas", "Mi ropa no es delito" eran algunos de los mensajes que portaban los manifestantes, mientras caminaban hacia el Congreso, donde se leyó el documento "Violencia institucional, nunca más. Seguridad es trabajo y educación".



DICTAMINÓ EN CONTRA El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez dictaminó en contra del planteo del presidente, Alberto Fernández, para que cierre la investigación por las visitas a la Quinta de Olivos durante la pandemia, especialmente la celebración del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez. El fiscal se opuso a la "excepción de falta de acción" que planteó el jefe del Estado, argumentando que se trató de un "peligro abstracto" que no se concretó pues la reunión no propagó el virus Covid-19. ATAQUE CON MOLOTOV Al menos nueve bombas molotov fueron arrojadas el lunes por la noche contra el frente del diario Clarín, confirmaron las propias autoridades del periódico. En ese sentido, calificaron al hecho como "preocupante y menor". Según las imágenes captadas por una cámara de seguridad, unas nueve personas que merodeaban el lugar concretaron este ataque en la vereda y en la puerta del hall en la calle Piedras 1743.