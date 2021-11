Paolo Rocca: "Un gasoducto abriría otro camino para Vaca Muerta"

El presidente de Grupo Techint en Neuquén dijo que a la previsibilidad a través de leyes y programas hay que sumarle una estabilidad macroeconómica. Paolo Rocca considera que la obra más importante para el desarrollo de Vaca Muerta, y con beneficios para la Argentina, es el gasoducto que permita ampliar la capacidad de transporte de gas natural hacia los grandes centros de consumo. El presidente del Grupo Techint manifestó, incluso, que consideraría aportar para su construcción si se presentara un proyecto que pueda conjugar la celeridad que requiere la industria con una proyección de futuro. Techint se compone de la operadora petrolera Tecpetrol, la constructora y ahora también empresa de servicios Tenaris y otras firmas más que han cooperado en uno de los proyectos más ambiciosos de Vaca Muerta: Fortín de Piedra. Allí, Tecpetrol invirtió 2.400 millones de dólares para convertir un área menor en el mapa hidrocarburífero de la Cuenca Neuquina a ser la responsable del 14% del gas que consume el país. Rocca estuvo en la ciudad de Neuquén para visitar las oficinas que nuclean todas las actividades de Techint, entre ellas la moderna sala de control de las operaciones en los yacimientos, y conversar con los equipos técnicos. "Si se concreta el proyecto de una línea de gasoducto, se pasaría a otra escala de desarrollo, se abriría un nuevo camino para Vaca Muerta", apuntó Rocca respecto de la necesidad que tiene la industria para transportar más gas desde Neuquén. "Creo que el Gobierno tiene la decisión tomada, pero hay tiempos reducidos para su ejecución, y, principalmente, hay que financiarlo. Hay un componente de financiamiento que ya está, otro requiere una discusión", subrayó el presidente del Grupo Techint. Por ahora, YPF e Ieasa (la ex Enarsa) tienen una propuesta para construir una línea de Tratayén a Salliqueló que se financiaría con una parte de lo recaudado del aporte de las grandes fortunas y tomando dinero de las exportaciones de electricidad a Brasil. "Una vez que el proyecto esté concretado, consideraríamos aportar y, en alguna medida, contribuir para que se pueda avanzar", señaló el empresario en una de las definiciones que dio en la entrevista. Rocca remarcó que la previsibilidad es un elemento importante para el desarrollo de la industria. Es así que puso como ejemplo la resolución 46 del ex Ministerio de Energía, que le otorgó los incentivos necesarios al shale gas, o el actual Plan Gas.Ar, que está motorizando la producción gasífera. "El Plan Gas ha sido una medida positiva para darle un contexto de previsibilidad a la actividad hidrocarburífera. Y en el tema de la exportación es algo central porque tenemos que recuperar la confianza de un país como Chile, tenemos que reconstruir credibilidad y eso se logra con reglas de juego claras, incluso con las relaciones laborales. Los acuerdos con los gremios hicieron posible Vaca Muerta", subrayó. Uno de los temas que está en la agenda de la industria del petróleo y el gas es qué va a pasar con el proyecto de ley para crear un Régimen de Inversiones Hidrocarburíferas. "Creo que cualquier iniciativa que brinde previsibilidad va a ser bienvenida, pero creo que hay que analizar la letra chica y ver en qué medida la ley tiene aspectos que puedan estimular la inversión", dijo. No obstante, Rocca fue determinante con el gran desafío que tiene la Argentina: "Al final, un camino de estabilización puede hacer posible seguir invirtiendo en proyectos de gran envergadura y de largo plazo. Eso requiere estabilidad y va más allá de una ley".

