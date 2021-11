Alejo Sarna y Carlos Castillo continúan acompañando a los clubes de barrio

El referente del Frente de Todos Campana y el del Movimiento de Restauración Peronista se acercaron al club Mega Juniors donde colaboraron con material deportivo. Pasaron las elecciones, pero el equipo de trabajo que tiene a Alejo Sarna como uno de sus principales exponentes continúa con sus acciones vinculadas a estar cerca de la comunidad y sus instituciones, principalmente los clubes de fútbol de barrio, espacios muy importantes para el desarrollo comunitario e identitario de cada zona de Campana. Esta vez, visitaron el Club Mega Juniors donde los recibieron los profesores, jugadores de categorías infantiles y el equipo de fútbol femenino, para hacer entrega de material deportivo necesario para el desarrollo de las actividades del club. En ese sentido, Alejo Sarna destacó "la tarea que hacen quienes a diario trabajan en cada club de barrio para ejercer no solo un rol deportivo sino también social. Y el compromiso que asumimos con ellos no es solo en épocas de elecciones sino trasciende las circunstancias, porque sabemos que su valor social lo cumplen los 365 días del año, todos los años". "No renunciamos a Campana ni a hacer de esta ciudad, una ciudad de todos y para todos. Vamos a seguir trabajando como lo hicimos todo esto tiempo".

Sarna y Castillo con los chicos del club.