Efemérides del día de la fecha, 24 de Noviembre

DÍA DEL TRABAJADOR PLÁSTICO

En este día se conmemora la fundación del Sindicato Unión Obreros Plásticos y Afines; el mismo fue fundado por iniciativa de un grupo de delegados de fábricas, en la Sede de la Federación Argentina de Trabajadores Agremiados, en el año 1945. Con el tiempo, el ámbito de actuación del sindicato se expandió a todo el país lo que llevó a que, en el año 1972, se cambiara el nombre por Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP). En esta jornada se homenajea a los trabajadores de esta rama de la industria por su labor diario.

FALLECE FREDDIE MERCURY

Farrokh Bulsara nació el 5 de septiembre del año 1946 en Stone Town, Zanzíbar. Criado en India, a los 7 años comenzó a tomar lecciones de piano, instrumento que dominó con rapidez y con el que integró su primera banda, The Hectics, mientras estudiaba en el internado St. Peter´s School. Debido a la Revolución de Zanzíbar, en el año 1964, su familia se radicó en Middlesex (Inglaterra); allí, comenzó a estudiar diseño gráfico en la Escuela de Arte Ealing a la vez que tocaba en la banda Wreckage. En ese entonces, su compañero de clase Tim Staffell le presentó a Brian May y Roger Taylor, que integraban junto a él la banda Smile, y le propuso sin éxito unirse a la misma.

Más adelante, en el año 1970, formó Queen junto a May y Taylor y, al año siguiente, la incipiente banda se completó con John Deacon: "Yo pensé el nombre ´Queen´ […] Es un nombre fuerte, muy universal e inmediato. Visualmente tenía mucho potencial y estaba abierto a toda clase de interpretaciones" aseguró Mercury. En el año 1973 lanzaron su primer disco "Queen" y, al año siguiente, "Queen II" y "Sheer Heart Attack". Con el correr de los años, le siguieron los álbumes "News of the World" (1977), "The Game" (1980), "Hot Space" (1982), "The Miracle" (1989) e "Innuendo" (1991) y demás; entre las canciones se destacan los éxitos "Somebody to love", "We are the champions", "Bohemian Rhapsody", "We will rock you", "Killer Queen" y "Don´t stop me now": "Somos el grupo más detallista del mundo y ponemos todo nuestro sentimiento en cada álbum".

Falleció en el año 1991 en Londres, Inglaterra.

"NO MORE TEARS (ENOUGH IS ENOUGH)" LLEGA PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100"

Un día como hoy en el año 1979, el sencillo "No more tears (enough is enough)" de Barbra Streisand y Donna Summer destronaba a "Still" de Commodores del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Wet" (1979) y compuesto por Bruce Roberts y Paul Jabara, la canción fue uno de los mayores éxitos de las artistas: "Me encantó hacer el dueto con ella. Tiene una voz increíble y es tan talentosa" manifestó Streisand.