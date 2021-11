SERVIDO EN BANDEJA Ayer, en el inicio de la 22ª fecha de la Liga Profesional, Gimnasia (LP) venció 5-2 a Talleres de Córdoba y le dejó totalmente allanado el camino a River Plate para su consagración. Es que, tras su victoria del domingo ante Platense, (1-0 con gol de Julián Álvarez), al Millonario le alcanzará con un punto más para coronarse campeón. Y su primera chance será mañana, cuando reciba a Racing desde las 21.30 horas en el Monumental.



OTRO CACHETAZO San Lorenzo sigue en caída libre en el Campeonato: ayer perdió 2-0 frente a Aldosivi (doblete de Gabriel Hauche) y sufrió su séptima derrota en las últimas ocho presentaciones (puede quedar último al término de la fecha). Además, ayer también jugaron: Huracán 1-0 Patronato, Vélez Sarsfield 2-0 Argentinos Juniors y Godoy Cruz 1-3 Estudiantes (LP). CLÁSICO EN AVELLANEDA En la continuidad de esta 22ª fecha, Independiente recibirá desde las 21.30 horas a Boca Juniors, que, ante el avance de Estudiantes (LP), necesita sumar para mantenerse en zona de clasificación a la Copa Libertadores en la Tabla Anual. La jornada de hoy se completa con Newells vs Central Córdoba (17.00), Sarmiento vs Banfield (17.00) y Atlético Tucumán vs Defensa y Justicia (19.15). SEMIS DEFINIDAS El Reducido de la Primera B Metropolitana ya tiene a los cuatros equipos que pelearán por el segundo ascenso a la Primera Nacional. Colegiales, que perdió la final ante Flandria, se medirá con Los Andes (que superó en los penales a Acassuso), mientras J.J. Urquiza (que le ganó 2-0 a Defensores Unidos) chocará con Sacachispas (eliminó a Deportivo Merlo en los penales). Las series comenzarán el sábado. SEMIS DEFINIDAS II Por los Cuartos de Final del Torneo Federal, Racing (C) venció 2-0 a Defensores (VR); Gimnasia y Tiro (S) superó 3-2 a Defensores de Pronunciamiento; Central Norte (S) le ganó 5-4 en los penales a Olimpo (BB); y Chaco For Ever eliminó a Cipolletti por 4-3 en la definición desde los doce pasos. Las semifinales se jugarán el próximo domingo: Racing (C) vs Chaco For Ever y Gimnasia (S) vs Central Norte (S). CHAMPIONS LEAGUE Ayer, en el comienzo de la quinta fecha de la primera fase, Barcelona complicó su pase a los Octavos de Final al igualar 0-0 como local ante Benfica: para no depender del resultado del conjunto portugués, el Culé deberá vencer como visitante a Bayern Munich (ya clasificado). En el Grupo F, Manchester United selló su clasificación al ganarle 2-0 a Villarreal como visitante; en el Grupo G, Sevilla volvió a ponerse en carrera al superar 2-0 al Wolfsburgo, aunque deberá ganarle al Salzburgo en Austria para avanzar a Octavos; mientras en el Grupo H, el vigente campeón, Chelsea, goleó 4-0 a Juventus en un duelo de equipos ya clasificados. MESSI VISITA A PEP En la continuidad de la 5ª fecha de la Champions League, Paris Saint Germain visitará a Manchester City por el Grupo A en un cruce de candidatos que todavía no están clasificados, aunque lideran con margen la zona. En el Grupo B, Atlético Madrid será local ante Milan, mientras Liverpool recibirá a Porto; en el Grupo C, Sporting Lisboa se medirá con Borussia Dortmund en un duelo clave para decidir quién acompaña a Ajax a Octavos de Final; mientras en el Gripo D, Real Madrid visita a Sheriff de Moldavia, al tiempo que Inter será local ante Shakhtar.