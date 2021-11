Se controló el incendio en el Parque Nacional

Luego de casi tres días de combate, todos los focos fueron apagados. En total trabajaron más de 100 brigadistas. La Administración de Parques Nacionales (APN) informó que fue controlado el incendio que desde el lunes afectaba cientos de hectáreas del Parque Nacional "Ciervo de los Pantanos". Para lograrlo fue necesaria la intervención de un centenar de brigadistas, entre personal de Incendios Forestales y guardaparques de APN (llegaron también de áreas protegidas en Entre Ríos y Santa Fe), Defensa Civil y Bomberos Voluntarios de distritos del norte bonaerense, Armada y Policía Federal Argentina. Además, se contó con el apoyo de dos helicópteros y un avión hidrante del Servicio Nacional de Manejo del Fuego durante los tres días de intenso trabajo. Según informó APN, resultaron afectadas un total aproximado de 790 hectáreas. No se registraron víctimas fatales ni daños mayores a viviendas aledañas, aunque el humo y el hollín generados por el incendio causó complicaciones en la respiración y la circulación segura de los vecinos. "Comunicamos que el incendio se encuentra controlado, sin brotes activos y se ha dado comienzo a las guardias de cenizas para prevenir cualquier rebrote de fuego", informó APN. Y añadió: "Agradecemos a todo el personal del Parque Nacional, a los equipos de bomberos/as, brigadistas y pilotos, y a las comunidades vecinas que ofrecieron colaboración durante las jornadas de trabajo". El primer foco se inició entre el arroyo El Pescado y la estación de tren Río Luján, propagándose rápidamente por las altas temperaturas y las fuertes ráfagas de viento registradas durante el lunes. En ronda de prensa Sebastián Coll, intendente el Parque Nacional, señaló no descartar que el incendio haya tenido origen humano. "El fuego inició al costado de la vía: puede haber sido por una colilla de cigarrillo cuando pasó la formación del tren, un chispazo, un vidrio que levantó temperatura e inició el fuego. No se sabe", expresó el funcionario.



