Ayer, en su segunda presentación, perdió 3-0 como visitante frente al conjunto del gremio televisivo. El domingo, el equipo de nuestra ciudad cierra la primera rueda recibiendo a Sportivo Baradero, que hoy visita a Deportivo Metalúrgico. Por la segunda fecha de la Zona 3 de la Región Pampeana Norte del Torneo Regional Federal Amateur, Atlético Las Campanas perdió ayer 3-0 en su visita a Social Atlético Televisión (SAT), el equipo del Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID). Después de su derrota 3-1 en el debut ante Deportivo Metalúrgico en cancha de Villa Dálmine, el vigente bicampeón de la Liga Campanense no pudo recuperarse este miércoles en el estadio 12 de Agosto, en Moreno. Con mucho cambios y ausencias producto de jugar "entre semana" en horario vespertino, los dirigidos por Norberto Silvero fueron dominados por un elenco con muchos jugadores de experiencia en el Ascenso como Francisco Rosa Zacarías, Manuel Rodas e Ignacio Anívole. Y a ellos hay que sumarle la presencia de Lucas Mareque (ex River e Independiente, entre otros), quien fue clave para la apertura del marcador: el zurdo inició la jugada con dos caños consecutivas en mitad de cancha y, tras jugar una pared con Federico Maidana, juntó marcas para que Alan Gramajo quede cara a cara con Diego Cejas para establecer el 1-0 a los 14 minutos de juego. Por el lado de Las Campanas, la defensa fue completamente distinta a la presentada en la primera fecha: Cejas fue el arquero en reemplazo de Rodrigo Ponce De León; y la línea de cuatro estuvo integrada por Gustavo Acuña, Raúl Colombo, Ezequiel "Menchu" Fernández y Marcelo Dorregaray. En el mediocampo se destacó el debut de Raúl "Dudy" Pérez, quien mostró destellos de su talento para conducir y generar, aunque esta vez no alcanzó. En el complemento, SAT amplió cifras: a los 8 minutos, Ezequiel Llanos definió cruzado tras escaparse por derecha luego que Gramajo peine un saque de arco de Mariano Ramos; y a los 17, Gramajo aprovechó ventajas dentro del área y definió para el 3-0 que se sentenció la historia, más allá que todavía quedaba media hora de juego. De esta manera, el equipo de nuestra ciudad sufrió su segundo traspié en el certamen, mientras SAT logró su primer triunfo, dado que en la primera fecha había igualado 1-1 en su visita a Sportivo Baradero. Hoy se completará esta segunda jornada cuando Deportivo Metalúrgico reciba la visita del conjunto de Baradero. Y la acción seguirá el fin de semana: Las Campanas recibirá a Sportivo Baradero (presumiblemente, el domingo en Villa Dálmine), mientras SAT será local ante Deportivo Metalúrgico. SÍNTESIS DEL PARTIDO SOCIAL ATLÉTICO TELEVISIÓN (3): Mariano Ramos; Francisco Rosa Zacarías, Germán Romano, Federico Gile; Ezequiel Llanos, Federico Maidana (Carlos Ibáñez), Manuel Rodas, Lucas Mareque (Ítalo Rocha), Jonatan Martínez; Ignacio Anívole y Alan Gramajo (Damián Acuña). DT: Maximiliano Blanco. ATLÉTICO LAS CAMPANAS (0): Diego Cejas; Gustavo Acuña (ST 13m Mateo Cejas), Raúl Colombo, Ezequiel Fernández (ST 13m Enzo Cejas), Marcelo Dorregaray; Damián Arce (ST 13m Agustín Godoy), Alejandro González, Raúl Pérez, Pablo Godoy (ST Franco Otta); Lucas Queipo y Diego Gómez. DT: Norberto Silvero. SUPLENTES: Nicolás Díaz y Nicolás Giménez. GOLES: PT 14m Alan Gramajo (SAT). ST 8m Ezequiel Llanos (SAT) y 17m Alan Gramajo (SAT). CANCHA: Estadio 12 de Agosto. ÁRBITRO: Carlos Servidio.



EL PARTIDO SE JUGÓ EN MORENO. CON LA 10, DUDY PÉREZ HIZO SU DEBUT EN LAS CAMPANAS.