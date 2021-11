Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

"El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo" -Eduardo Galeano Defiendo el género, defiendo todo derecho de la mujer, todo derecho de toda niña, defiendo la vida, exijo que las leyes se cumplan y las hagan cumplir por quienes están al frente de una institución y pido sororidad. Cada vez que se realice una denuncia por violencia, en Fiscalía, en la Comisaria de la Mujer y Familia, en la Secretaria de Derechos Humanos del Municipio o en la Subsecretaria de Genero y Diversidad, que éstas actúen lo mas antes posible: la vida de una mujer está en juego, la vida de una mujer está en peligro. Le digo a toda mujer victima de violencia: no quedarse en silencio, necesitan hablarlo, decirlo. Siempre hay alguien que va a escuchar y va a ayudar. Las mujeres tenemos Derechos y los Derechos deben ser exigidos y respetados. Las mujeres no somos objetos, debemos ser tratadas con respeto. Tenemos derecho a la igualdad sustantiva. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. No olvidemos cuáles son nuestros objetivos y nuestros principios: sensibilizar, concientizar a la comunidad, unir acciones para enfrentar esta problemática, siempre buscando la participación de los diferentes sectores de la sociedad. Vengo trabajando a nivel social desde el año 2007 con el tema de género, buscando la igualdad, trabajando con muchas mujeres de Argentina, reuniéndome en Cancillerías, Embajadas, Cámaras de Diputados, Cámara de Senadores, viajando a distintos Congresos y Cumbres de género. Es importante la formación, la capacitación para poder ayudar a otra mujer que lo necesita. Mi Política es solamente social: hablar, comunicar, informar sobre la prevención a la violencia. Por eso: contáctate, llamá, buscá ayuda. Línea 144. Debemos prevenir la violencia, y eso realmente se hace si todas tiramos para el mismo lado y siempre debemos tener en cuenta la sororidad.



Rita García / Coordinadora de Infancia Robada Campana