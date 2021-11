Los martilleros cerraron el año con un almuerzo de camaradería

"Quiero que nos propongamos como meta para los próximos años, proseguir con el trabajo en equipo y en solidaridad", señaló a sus colegas Carlos Terragno, presidente de la institución. El evento se llevó a cabo en el Salón El Portal y por una cuestión de aforo, de la partida fueron aquellos Martilleros y Corredores Públicos de nuestro distrito quienes fueron distinguidos por cumplir 50, 40, 30, 20 y 10 años de profesión durante el 2020 y el 2021. La oportunidad contó un puñado de invitados especiales, entre ellos las máximas autoridades del Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires: su presidente Juan Carlos Donsanto, el vicepresidente José María Sacco y el tesorero Germán Crigna, quienes fueron recibidos por el Presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Zárate-Campana, Carlos Terragno. En un extenso y sentido discurso, Terragno mencionó uno de los logros alcanzados por la institución durante el año: "Alguien dijo que el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Hoy, con total orgullo podemos gritar a los cuatro vientos, que somos el primer departamento judicial de la Provincia de Buenos Aires libre de franquicias inmobiliarias. Todavía no hemos ganado la guerra, pero estamos ganando muchas e importantes batallas contra un gigante, como muchos los definían. Este resultado no es gracias a la actitud de un presidente o directivo en especial, sino gracias al trabajo conjunto, a la dedicación y colaboración de muchos colegas que trabajaron para que esto fuera posible. Más allá de considerar que es la forma de trabajar, estoy convencido que es la única forma si se quiere avanzar en serio. En este sentido, debo destacar el compromiso de Luis Gómez Ayerra, Paulino Cuenca, Susana González, Ezequiel Curzio, Marcelo Vera, Alberto Crajewich Hijo, Ricardo Mattig, Santiago Berisso, Marcelo Aner, Angela Sbacco, Vanina Russi, Luis Russo, Osvaldo Bianco y Gonzalo González Albarracín, y algunos otros que seguro olvido… Gracias a su colaboración obtuvimos las ordenanzas de Campana, Zarate, Exaltación de la Cruz y Escobar. Cada uno trabajo arduamente en su municipio para obtener la promulgación y luego para garantizar su cumplimiento". Ya sobre el final de sus palabras, Terragno señaló a los presentes: "Quiero que nos propongamos como meta para los próximos años, proseguir con el trabajo en equipo y en solidaridad. Y que esta nueva crisis, diferente a las a las anteriores, genere un despertar de conciencia que nos lleve a abandonar el individualismo y pensar más en el otro". Luego, se entregaron reconocimientos a colegiados que han cumplido aniversario en la colegiación durante 2020 (que no se pudieron entregar por las restricciones sanitarias) y durante el presente 2021. Quienes cumplieron aniversario de colegiación durante el año 2020 fueron: 45 años, Mario Andrés Márquez. 35 años: Hugo Bianco, Santiago José Berisso, Luis Ricardo Gómez, Cristina Alicia Nacke y Antonio Francisco Mooswalder. 30 años: Alberto Ernesto Crajevich, Mariana Irene Pahor, Mónica Graciela Iglesias y Osvaldo Mario Chambouleyron. 25 años: Paula Nerina Guerrero, Agustín César Biglieri, Blanca Yolanda Luján, Carlos César Costa, Aitor Joaquín Demarco y Cristina del Carmen Battistella. 20 años: Julio César Maro, Mariana Almeida, Marisa Rita Macía, Gabriela Andrea Monzón, José María Melillo, Paulo Damián Miño, Claudia Marisa Gutiérrez, Moira Felisa Christgau, Silvia Gladys Aguilar, María Beatriz Jordan, Pablo Gabriel Vieytes y Alejandro César Gauthier. 15 años: María Fernanda Taraborrelli y Silvina Teresa Salvatori Cavalheiro. 10 años: Elsa Ana Groenewold, María Florencia Gugliatto, Dora Beatriz Córdoba, Leandro Aníbal Guglielmi, Juan Manuel Abadie, Irene Beatriz Galperín, Ivana Veronica Oliva, Graciela Ruth Cuccaro, Karin Susana Schoenfeld, Javier Navarrete y Myriam Haydee Lugo. Quienes cumplieron aniversario en la colegiación durante el año 2021 fueron: 50 años, Néstor Roberto Espinosa. 40 años: Antonio Vellucci y Daniel Oscar Larghi. 35 años: Luis Horacio Russo. 30 años: María Cecilia Vidaechea, Marcelo Abel Vieytes, Florencio Javier Valerio y Daniela Elizabeth Burgueño. 25 años: Marcelo Rodolfo Turri Zanoni, Nelson Sulen Di Bello, Sergio Gabriel De Grandis, Marcelo Leonardi, Antonio Domingo Coarasa, Teresa Isabel Torres y María de los Ángeles Gutiérrez. 20 años: Gustavo Adrián Vacarezza, Sara Teresa Castilla, Sergio Dante Laguinge, Leandro Marcelo Aner y Julia Claudia Casco. 15 años: Héctor Hugo Chaves, Carolina Viviana Rubin, Graciela Moriones, María Cristina Filippi, Viviana Beatriz Grillo, Myrian Edith Ferreyra y Mónica Graciela Osterrieht. 10 años: Marta Josefa Palacios e Iván Ezequiel Curzio.

Néstor Roberto Espinosa, al centro, cumplió 50 años de matriculado durante el año en curso.