Vamos con Vos sigue apoyando a los clubes de barrio

"Continuamos participando activamente y ratificando nuestro apoyo a los equipos y al deporte en general", manifestó Octavio "Chiche" Lagar, referente del espacio ´Vamos con Vos´, quien visitó al Club Desamparados, del barrio Villanueva, a fin de colaborar con material de construcción. Habiendo pasado las elecciones, los referentes del espacio randazzista local, Octavio ´Chiche´ Lagar y Noemí ´Katty´ Altimari, continúan realizando las actividades que los mantienen cerca de la comunidad campanense y sus instituciones barriales, reconociendo las necesidades que tienen estos lugares en particular, que son muy importantes para el esparcimiento de los vecinos, y en algunos casos hasta son refugio donde los chicos aprenden buenos valores. En esta oportunidad, el referente del espacio Vamos Con Vos se reunió con el Club de Fútbol ´Desamparados FC´, ubicado en el barrio Villanueva, para hacer entrega de rollos de alambre tejido: "Sabemos lo importante que es apoyar el deporte, porque reconocemos las implicancias que estas actividades tienen para los chicos", manifestó el excandidato, al tiempo que agregó: "Estos son lugares donde muchos jóvenes aprenden buenas costumbres y morales, a la vez que se educan en ambientes comunitarios". Por su parte, Altimari reveló que con este aporte "el club logrará delimitar la totalidad del predio, lo que les permitirá funcionar plenamente como organización, incluyendo en las prácticas a todas las divisiones e incorporando a la Primera, que hasta este momento no ha podido jugar". Finalmente, Lagar destacó lo decisivo del aporte: "Este es un gran paso para la organización, que con mucha dificultad ha estado buscando la forma de solventar sus gastos y, muchas veces, los resultados no fueron los esperados. Así que, para nosotros es muy grato saber que a partir de ahora el club podrá llevar adelante todas las actividades que se propongan e integrar a todos los participantes y socios de la forma que corresponde".

Octavio Lagar, junto a Miguel Ángel Aranda, presidente de Desamparados Fútbol Club.