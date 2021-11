P U B L I C







Astrología Maya. Año Semilla 3. El Enlazador de mundos marca desapego, vivir el presente y cambio de ciclo. Transformación. El enlace de dos mundos, la vida y la muerte. Día 123 del Año Solar Semilla 3. Día 11 de la luna entonada del pavo real desde el 15/11 al 12/12. Día 4 de la 18ava semana del año, semana blanca estamos en el día 86 del Tzolkin Calendario Lunar - Castillo blanco del norte del cruzar desde el 23/10 hasta el 13/12. KIN 86 - Enlazador de Mundos 8 - Guiado por el Perro. El Enlazador nos pide hoy estar "en tiempo presente", estar aquí y ahora, vivir el momento. ¡La realidad es ya! Desconectar del pasado, no querer estar parados en el futuro, porque eso nos deja sin posibilidad de disfrute del momento. Son épocas de crisis no pensar en lo que vendrá no es tarea fácil, pero hay que INTENTARLO. El perro lo guía al Enlazador para que estemos conectados con lo que nuestro corazón dicta, para que nos movamos guiados por los sentimientos verdaderos y los valores inalterables. Lo que conviene no siempre nos pone felices. Momento de cerrar un ciclo. Dar vuelta de página, dejar el pasado en el pasado, dejar que el futuro se transforme en presente, no querer vivir por adelantado cierro un ciclo y abro otro nuevo, conectado desde el corazón. Hoy cuidado con la arrogancia, los caprichos y las ofensas. No hay que encapsularse ni distanciarse. Hoy una nueva etapa se inicia en nuestra realidad. El poder de la intuición. Día para poder usar el proceso de despegar. Buen jueves para todos. YO SOY TU OTRO YO: IN LAK ´ECH.



