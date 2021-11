Efemérides del día de la fecha, 25 de Noviembre

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Establecido en el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe celebrado en Bogotá en el año 1981, en este día se honra la memoria de las activistas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal que fueron asesinadas por orden del dictador Rafael Trujillo. Más adelante, en el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) oficializó esta efeméride, a través de la Resolución 54/134, con el propósito de denunciar la violencia contra la mujer e instar al Estado a tomar medidas que propicien la erradicación de la misma. La violencia contra la mujer es definida, en la "Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer", como todo acto de violencia basado en el género que no sólo implica el daño físico sino también sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria a la libertad. Según la ONU, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual por parte de un compañero sentimental y estima que menos del 40% busca algún tipo de ayuda; por otro lado, informó que cada día 137 mujeres son asesinadas por miembros de su familia.



FALLECE DIEGO MARADONA Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre del año 1960 en Lanús, Buenos Aires. Transcurrió su infancia jugando al fútbol en los potreros de Villa Fiorito, donde vistió la camiseta del equipo barrial Estrella Roja antes de convertirse en jugador de "Los Cebollitas". En dicho equipo, armado por Francisco Cornejo (entrenador de las inferiores de Argentinos Juniors), arrasó en los Torneos Evita. Dos años después, debutó en Primera División en la derrota 1 a 0 frente a Talleres de Córdoba: "Ese día toqué el cielo con las manos". En el año 1979 se consagró campeón mundial juvenil en Japón, tras la victoria "albiceleste" 3 a 1 frente a la Unión Soviética. En el año 1981 empezó a jugar en Boca, equipo en el que se consagró campeón del Torneo Metropolitano de ese año, y al año siguiente partió al Barcelona. En el Barça conquistó la Copa del Rey, la Copa de la Liga y la Supercopa de España. Sin embargo, fue en el Napoli donde se consolidó como un referente e ídolo porque hizo posible que Gli Azzurri ganaran dos Scudettos (1987 y 1990), la Copa Italia (1987), la Supercopa de Italia (1990) y la Copa UEFA (1988-89). Por otra parte, en la Selección, se consagró campeón del mundo en el recordado Mundial México 1986; en el mismo, Argentina se enfrentó a Inglaterra en los cuartos de final en un partido histórico en el que Maradona paralizó el marcador en el 2-1 con el "Gol del Siglo" y "La Mano de Dios": "Era como ganarle a un país, más que a un equipo. Aunque no tenía nada que ver con esa guerra, sabíamos que a muchos argentinos los habían matado allá como pajaritos. Y esto era una revancha". Más adelante, en el año 1990, salió subcampeón en el Mundial disputado en Italia. Falleció en el año 2020 en Tigre, Buenos Aires.



"EXHALE (SHOOP SHOOP)" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1995, el sencillo "Exhale (Shoop Shoop)" de Whitney Houston destronaba a "Fantasy" de Mariah Carey del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Compuesta y producida por Babyface, la canción fue parte de la banda sonora de la película "Waiting to Exhale" (1995) que protagonizó la cantante.