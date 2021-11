P U B L I C



Paraná Guazú: Semana donde se comenzaron a activar las bogas dándose muy buenos ejemplares tanto de muelles como de embarcado. La variada responde con ejemplares de bagres, patíes y porteñitos. En los canales divisorios de las islas y orillas con juncales se dieron buenas capturas de tarariras. Por la noche, la pesca del bagre de mar no decae con cuantiosas capturas por embarcación. Paraná Bravo: Mejoró notablemente el pique de las distintas especies, especialmente el de bogas donde se empezaron a registrar capturas de muy buenos ejemplares, realizando encarnes con maíz fermentado y maza. También se activaron las tarariras que están muy voraces tomando todo tipo de ofrecimiento y en especial de noche las respuestas de bagres de mar, encarnando con anchoítas, calamar o sardinas de los que se hacen cuantiosas capturas por embarcación. Costanera Norte (CABA): Apareció el pique de la boga, dándose buenas jornadas con varias capturas de bogas, incluso algunas rondando los cuatro kilos, con masa y salamín. También picaron algunos amarillos medianos. La carpa no se hizo presente, pero aparecieron algunos piques de dorados con filet de sábalo, boga o amarillo, este pique se dio más en el sector de aeroparque en el monumento a colon. Por la noche continúan los piques de bagres y patíes de mediano porte, con lombriz y también toman la carnada blanca, mojarra o filet. Villa Paranacito prov. Entre Ríos: El pique en Villa Paranacito viene muy, pero muy bien. En lo que respecta a tarariras el pique está excelente, la pesca se da tanto con señuelos como con carnadas preferencialmente anguilas vivas o en rodajas. En lo que respecta a dorados se están dando sobre el río Uruguay ejemplares que no superan los dos kilos y medio de peso, pero que dan una hermosa pelea muy entretenida. Santa Elena – Entre Ríos: La pesca está activa, el agua se aclaró bastante. Se había ensuciado estos días atrás pero ya se aclaró bastante como para hacer la pesca con artificiales. Aparecieron también los cachorros para buscarlos con carnadas, también se pueden buscar patíes grandes. La pesca está muy activa en estos momentos. Reconquista – Santa Fe: Con abundantes lluvias, crecieron mucho los arroyos y están largando agua hacia el río Paraná. Está linda la pesca, se están dando sobre todo esos días previos a las tormentas que hubo que es en donde los peces se ponen locos. Se estuvo dando muy buena pesca de dorados con bait y también están apareciendo algunos cachorros. El agua se mantiene clara, por lo que está muy bueno para los artificiales también. Concepción del Uruguay, prov. Entre Ríos: El pique de las distintas especies ha mejorado bastante en estos últimos días. Este fin de semana se dieron buenos piques de bogas con un tamaño que va del kilo a los dos kilos de peso. Se activó el pique, hubo capturas de dorados, tamaños que no superan los dos kilos. También se registraron las primeras capturas de tarariras dentro de los arroyos de la zona. Santa Fe – Lagunas La Soraida y La Picasa: Laguna La Soraida de Villa Cañas pesquero Luis Rovea, continua el pesquero abierto y va a seguir abierto todo el verano. En estos momentos está saliendo muy bien el pejerrey, que se activó ahora a fines de temporada, con mucho piques de pejerreyes chicos y medianos y siempre algún matunguito aparece, aunque ya el matungo el pescado grande de 800, 900 y un kilo como que dejó de comer y no está fácil dar con los grandes, pero el pescadito mediano o sea el de medida el pique está asegurado. También están saliendo buenas tarariras es una alternativa que se puede hacer, hacer pejerrey a la mañana temprano y cerca del mediodía ir a buscar las tarariras cerca de las costas de la laguna, que hay muy buenos ejemplares. Tirando de fondo con mojarra y lombriz también salen ejemplares de bagres, muy lindos bichos. Al que le gusta la pesca de costa y pasar un día comiéndose un asadito al lado de la laguna, puede despuntar el vicio con algunos bagres y tarariras y también tener la suerte de por ahí prender algún peje, que no están cerca de las costas ya porque el agua se está entibiando un poco. En cuanto a la Laguna La Picasa, el otro gigante ubicado al sur de Santa Fe, localidad de San Gregorio, los dos pesqueros que tenían habilitados ya cerraron sus puertas hasta la temporada que viene. Con respecto a esta laguna la gente está yendo a pescar sobre el terraplén de las vías del ferrocarril donde pega la laguna y están sacando algo de pejerrey a la mañana y algunas tarariras y bagres también, muchos ingresan por algunos caminos vecinales a la laguna, pero no hay pesqueros abiertos como para poder ir con una embarcación y bajarla. Carmelo Uruguay: Hola, en la zona continúa siendo lo más relevante el bagre de mar, hay mucha cantidad de bagre de mar, pero extremadamente chico, hay un cardumen de bagre de mar muy chico y por eso no deja comer al grande, es caer los plomos al agua y ya empiezan a picar los chicos, lo llamativo es que están en las zonas más profundas, en las zonas playas en todos lados. En cuanto a la boga está apareciendo de a poco se da un día sí, un día no, alguna boga linda entreverada pero no en cantidades. En nuestro programa televisivo Nº 907 de esta semana, les mostramos la segunda parte de nuestra salida de pesca a las tarariras con nuestro guía referente y amigo Gustavo Ramondegui de Villa Paranacito. Además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de You Tube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Gustavo Ramondegui, guía de pesca en Villa Paranacito continúa con excelentes pesca de tarariras.

“Buen repunte del pique en los distintos ámbitos de pesca #11” https://t.co/k2Pa0LAqkL — Semanario del Pescador (@sepescador) November 25, 2021