La Primera División del Boat Club cayó 2-0 en su visita a San Albano, mientras las Tricolores perdieron 1-0 frente BACRC "C". El pasado sábado, se disputó la última fecha del Torneo Metropolitano que organiza la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires (AHBA) y, así, tanto el Campana Boat Club como el Club Ciudad de Campana cerraron sus respectivas temporadas. En el caso del CBC, la Primera Damas cayó 2-0 ante San Albano como visitante por la última jornada de la Zona 2 del Campeonato Damas D. Así, las Celestes concluyeron el certamen con tres victorias, un empate y nueve derrotas y se posicionaron en el 11º puesto de la tabla. En esta jornada, las demás categorías del Bote cosecharon un triunfo y tres derrotas: Intermedia cayó 6-1 (gol de María Luz Gentilini); Quinta División perdió 1-0; Sexta División cayó 2-1 (gol de Dana Corazzini Notari); y la Séptima División se impuso 4-1 y se coronó campeona (ver aparte). En tanto, por la Zona 3 del Campeonato de Damas F, la Primera División del CCC perdió 1-0 frente a Buenos Aires Cricket and Rugby Club "C" en condición de visitante. De esta manera, las Tricolores se despidieron de su primera participación en el Torneo Metropolitano con cinco victorias, un empate y siete derrotas, sumando 16 puntos que le permitieron ubicarse en el 9º puesto de la tabla de posiciones. En las demás categorías, el CCC cosechó tres derrotas y un empate: Intermedia cayó 4-0; Quinta División igualó 2-2 (goles de Catalina Arrambide y Paolina Andere); Sexta División perdió 6-0; y Séptima División perdió 2-0. LA SÉPTIMA DIVISIÓN DEL CBC SE CORONÓ CAMPEONA En su última presentación de la actual temporada de la AHBA, la Séptima División del Campana Boat Club consiguió el triunfo necesario para coronarse campeona de la D2 de su correspondiente categoría tras una brillante campaña. En el cierre del torneo venció 4-1 a San Albano con un triplete de Pía Dell Acqua y un tanto de Julia Malerba. De esa manera, llegó a los 34 puntos (11 triunfos, un empate y una derrota) y, en lo más alto de la tabla, superó por tres unidades a San Andrés y por cuatro a Luján Rugby Club.