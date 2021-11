El lunes visitará a Sportivo Barracas desde las 17.00 horas en cancha de Deportivo Morón. "Tenemos una nueva oportunidad y tenemos que aprovecharla", aseguró Enzo Ritacco. Después del empate 1-1 del domingo en Villegas frente a Liniers, que lo dejó sin posibilidades de alcanzar el primer boleto a la Primera C, el plantel de Puerto Nuevo ya trabaja de cara a la semifinal del Reducido por el segundo ascenso. De hecho, ayer, los dirigidos por Gastón Dearmas realizaron su primer entrenamiento con rival definido, dado que el martes por la tarde se confirmó que Sportivo Barracas será el escollo a superar para estar en una nueva final. El Arrabalero superó en los penales a Argentino de Rosario y será el anfitrión del primer partido de la serie, que se jugará el próximo lunes desde las 17.00 horas en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón. La revancha, en tanto, será en el Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. "Tenemos que hacer un click, olvidarnos de la final y pensar en la semifinal del Reducido", señaló en la previa Enzo Ritacco. "Tenemos una nueva oportunidad y tenemos que aprovecharla", agregó el mediocampista en diálogo con FM Radio City. En el análisis de la final ante Liniers, el exjugador de Acassuso señaló que la "desconcentración" que tuvo el equipo en el arranque del primer partido "fue una lástima" y terminó marcando el desarrollo del duelo. "Estas series se ganan por detalles y no estuvimos finos ahí, aunque creo que merecimos mucho más, porque no hicimos malos partidos", explicó Ritacco. Para visitar el lunes a Sportivo Barracas, el entrenador Gastón Dearmas no podrá contar con sus dos principales centrodelanteros, dado que tanto Antonio Samaniego como Gastón Pérez vieron la roja en Villegas el pasado domingo. "Son dos jugadores importantes, que tuvieron la mala suerte de ser expulsados", señaló Ritacco al respecto. "Al que le toque estar tendrá la confianza de todos, del cuerpo técnico y sus compañeros, para que lo haga de la mejor manera", remarcó. Como reemplazante natural para esa posición, "Tonga" cuenta con el juvenil Jeremías Villarreal, aunque tampoco habría que descartar movimientos tácticos particulares ante las bajas de Samaniego y Pérez. Sobre todo, teniendo en cuenta que el partido de ida serán apenas los primeros 90 minutos de la serie y que "Toni" estaría habilitado para la revancha. "A diferencia de la final, esta vez definimos de local. Eso es bueno y tenemos que aprovecharlo también", resaltó Ritacco en ese sentido.

PARA ENZO RITACCO, EL PLANTEL DEBE HACER “UN CLICK" Y OLVIDARSE DE LA FINAL PERDIDA ANTE LINIERS (FOTO: ANDRES RAJOY RIVA / PRENSA CAPN).