POR LA CORONACIÓN Esta noche, en el último partido de la 22ª fecha del Campeonato 2021 la Liga Profesional de Fútbol, River Plate se consagrará campeón en caso de obtener al menos un empate frente a Racing Club. El clásico se jugará desde las 21.30 horas en el estadio Monumental, donde el Millonario saldrá a la cancha con la tranquilidad que le brindan los nueve puntos de ventaja que tiene sobre sus dos escoltas, Talleres de Córdoba y Defensa y Justicia. Además, este jueves también se medirán: Arsenal vs Unión (17.00), Lanús vs Platense (19.15) y Colón vs Rosario Central (19.15).



CLÁSICO ROJO Anoche, en la continuidad de la 22ª fecha, Independiente le ganó 1-0 a Boca Juniors en Avellaneda. El gol del Diablo lo marcó Carlos Benavídez, mientras en el Xeneize (que presentó una formación con muchos cambios) fue expulsado Carlos Izquierdoz. Por su parte, Defensa y Justicia consiguió una nueva victoria: goleó 4-0 como visitante a Atlético Tucumán y de esa manera quedó como escolta de River junto a Talleres, al tiempo que se afianza en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Además, también ayer, Newells venció 1-0 a Central Córdoba (SdE); mientras Sarmiento igualó 0-0 con Banfield en Junín. LA FINAL, EN SANTIAGO Ayer se confirmó que la Final de la Copa Argentian se disputará el miércoles 8 de diciembre a las 21.10 horas en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Allí estará Boca Juniors frente al vencedor del duelo que Talleres de Córdoba y Godoy Cruz de Mendoza jugarán el próximo miércoles. DERROTA DEL PSG Ayer, en el cierre de la quinta fecha de la primera fase de la Champions League, Paris Saint Germain cayó 2-1 en su visita a Manchester City, que así se aseguró la primera posición del Grupo A. Por su parte, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino también selló su clasificación a Octavos de Final por la victoria de Leipzig sobre Brujas. En el Grupo B, Atlético Madrid perdió 1-0 como local ante Milan, mientras Liverpool le ganó 2-0 a Porto. Así, la lucha por el segundo lugar quedó abierta entre Porto (5), Milan (4) y Atlético Madrid (4). En el Grupo C, Sporting Lisboa le ganó 3-1 a Borussia Dortmund y quedó muy bien perfilado para acompañar a Ajax (2-1 a Besiktas) a los Octavos de Final. Y en el Grupo D, Real Madrid (3-0 a Sheriff) e Inter (2-0 a Shakhtar) aseguraron su boleto a los playoffs. MESSI, NOMINADO El argentino Lionel Messi fue nominado por la FIFA para quedarse con el premio The Best, cuya gala se celebrará de forma virtual, en Zurich, el 17 de enero de 2022 y que premiará al mejor jugador del mundo de 2021. Junto al actual jugador del PSG también fueron nominados Karim Benzema (Francia / Real Madrid), Kevin De Bruyne (Bélgica / Manchester City), Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus / Manchester United), Robert Lewandowski (Polonia / Bayern Múnich), Neymar (Brasil / PSG), Erling Haaland (Noruega / Borussia Dortmund), Jorginho (Italia / Chelsea), N’Golo Kanté (Francia / Chelsea), Kylian Mbappé (Francia / PSG) y Mohamed Salah (Egipto / Liverpool).

