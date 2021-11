» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 26/nov/2021 de La Auténtica Defensa. HCD Campana: ingresaron la nueva Fiscal e Impositiva y el Presupuesto 2022







Fue durante la sesión de anoche. También los vecinos de Ruta 4 y 6 se manifestaron en la explanada del Palacio Municipal y presentaron un escrito con diferentes reclamos. Habrá dos sesiones de prórroga: el 7 y 22 de diciembre. Tal como lo adelantáramos en nuestra edición del miércoles, en la última sesión ordinaria del año celebrada anoche, ingresaron al Concejo Deliberante de Campana los proyectos del Ejecutivo correspondientes a una nueva Ordenanza Fiscal e Impositiva, y el Presupuesto 2022. En ese sentido, vale aclarar que, habiéndose prorrogado el período de sesiones hasta el 30 de diciembre, se programaron nuevas sesiones para el próximo 7 y 22 de diciembre en las cuales se votarán los proyectos mencionados, incluyendo una Asamblea de Mayores Contribuyentes quienes deberán validar la actualización de las cargas impositivas propuestas desde el Ejecutivo para alimentar el presupuesto que, según versiones ronda los $7000 millones para el 2022. Durante la sesión, y merced a la intervención de la concejal Romina Carrizo (PJ - Frente de Todos) quien bajó a la explana municipal para parlamentar con vecinos de Ruta 4 y Ruta 6, se ingresó por Secretaría un escrito con diferentes preocupaciones referidas a nuevos desarrollos inmobiliarios y el debido crecimiento "armónico e implique viviendas dignas, seguras y con provisión de servicios básicos para todos los habitantes". En ese sentido, se menciona al barrio Lomas de Río Luján donde viven actualmente unas 200 familias y un emprendimiento le anexaría otras 900. También proponen una mesa de trabajo para confeccionar un "plan de integración" de los corredores de ambas rutas con el casco urbano que incluya temas tales como: transporte público directo con el centro de Campana; la mejora de la Unidad de Salud actual de Río Luján; la generación de un destacamento de bomberos voluntarios; la mejora de infraestructura de sanitaria (agua y cloacas); desarrollo y estabilización de infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones, incluyendo el tendido de una red de gas natural. El escrito, también menciona al desarrollo Cardales Chico (vecino al barrio San Jorge) sobre Ruta 6, solicitando "que no se realice ninguna acción incluyendo loteos, rezonificación, autorización de preventa, etc. en todo el territorio antes mencionado sin consultar con la mesa de diálogo que se propone en esta carta". También hubo un tratamiento Sobre Tablas, solicitado por Marco Colella (PJ - Frente de Todos) y fue aprobado por todo el cuerpo expresando felicitaciones a la nadadora campanense Agustina Hein (13 años) por su destacada actuación en el Torneo Sudamericano Juvenil Lima 2021. Ya sobre los Despachos de Comisión, y como estaba previsto, se aprobaron diferentes acuerdos de la Municipalidad de Campana con dos entidades nacionales: uno con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para la fiscalización de infracciones de tránsito en rutas nacionales y otro convalidando Convenio de Asistencia Técnica y Económica con el Ministerio de Transporte de la Nación para la ejecución de la obra "Paradas Seguras para Buses Urbanos". También se votará la autorización al Ejecutivo para formalizar "contratos de locación con modalidad leasing con el Banco de Inversión y Comercio Exterior".

