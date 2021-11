» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 26/nov/2021 de La Auténtica Defensa. El Sindicato Municipal, en estado de "alerta y movilización"







Además realiza asambleas permanentes en distintos sectores de trabajo. Reclama por un "salario digno". El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana ha declarado el estado de "alerta y movilización" en medio de la puja paritaria que mantiene con el Municipio. Además, el gremio está desarrollando asambleas con trabajadores en distintos sectores de trabajo con el objetivo de compartir la información y debatir los pasos a seguir. "Seguimos en estado de Alerta y Movilización y Asamblea Permanente en los distintos sectores por un salario digno para los trabajadores", informó el Sindicato. En concreto, el gremio le solicita al intendente municipal la "reapertura de las paritarias", una "urgente recomposición salarial" y el "pago del complemento salarial". "Intendente Sebastián Abella con el bono por única vez no alcanza", manifestó el Sindicato, en alusión a la medida anunciada por el jefe comunal días atrás. "Queremos un salario digno, no migajas. La única verdad es la realidad: no llegamos al día 15 (del mes)", afirma el gremio. A comienzos de noviembre, el Municipio había informado que la discusión paritaria con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana se desarrollaba en el ámbito privado. Según comunicó el Municipio a partir de una consulta de La Auténtica Defensa, "debido a que la paritaria 2021 está cerrada según lo acordado oportunamente, se acordó continuar las negociaciones -de común acuerdo- en forma privada entre las partes". Añadieron que las conversaciones fuera de la jurisdicción del Ministerio de Trabajo seguirían siempre y cuando "no haya medida de fuerza y ni se cambien las condiciones de negociación".

Ayer se desarrolló una asamblea en el edificio de la Biblioteca Municipal.

