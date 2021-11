» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 26/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

26 de Noviembre de 2021







"POR TODOS LOS MEDIOS" Mientras las dudas sobre los pagos de la deuda crecen en el mercado, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, garantizó ante empresarios que el Gobierno buscará "por todos los medios" un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. También se quejó de que "hay un sector pequeño del empresariado que no entiende que el justicialismo está siempre del lado de la producción y nuestro empresariado". Durante una reunión en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), el ministro coordinador aseguró que se trabaja "con seriedad y responsabilidad" para llegar una renegociación de deuda con el organismo. "Estamos haciendo todos los esfuerzos para que las autoridades de los organismos acepten un acuerdo que nos permita continuar con este proceso de crecimiento económico que hemos comenzado", puntualizó. El funcionario reconoció que "ordenar este problema, resolverlo y concluirlo llevará tiempo".



PROHIBICIÓN REVOCADA La Cámara Federal de Mar del Plata revocó la prohibición de salida del país contra el ex presidente Mauricio Macri dispuesta por el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, a quien nuevamente le llamó la atención por su accionar en la causa por presunto espionaje ilegal contra familiares de víctimas del ARA San Juan. La Cámara le reprochó al juez que al prohibir la salida del país a Macri (medida que luego modificó de hecho al autorizarlo a viajar a Arabia Saudita) "omitió analizar las pautas relacionadas con el peligro de fuga y los indicios que deben ser apreciados para justificar el peligro de entorpecimiento de la investigación". Esos dos "riesgos procesales" son los únicos que justifican una medida coercitiva de la libertad individual de un imputado en una causa judicial. SIGUE SUBIENDO El riesgo país de la Argentina volvió a subir, a 1.822 puntos y casi 33% en el año, en medio de las dudas persistentes entre los mercados e inversores sobre el demorado acuerdo con el FMI antes de los fuertes vencimientos de principios del año próximo. El alza sostenida de ese indicador ´maldito´ para la Argentina tiene a mal traer a los funcionarios y el Gobierno no termina de definir una estrategia para disipar las crecientes dudas entre quienes tienen su dinero invertido en bonos de la Argentina. Por caso, el ministro de Economía, Martín Guzmán, viene dedicando sus últimos días a reunirse con otros miembros del Gabinete, pero sin dar demasiadas pistas sobre cuál es el plan que se le presentará al FMI para convencer a sus socios de que deben extenderle otro cheque al menos a diez años a la Argentina. A esto se sumaron operadores interesados en el mercado que abrieron un nuevo frente de tensión. ADIÓS A LA DOBLE El Gobierno cree que es "altamente probable" que la doble indemnización y la prohibición de despidos no sean prorrogadas después del 31 de diciembre, ya que se "está normalizando la situación" económica. "Como se está normalizando la situación, porque la Argentina está creciendo, es altamente probable que esas medidas terminen a fin de año y no sean prorrogadas", señaló el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Y añadió: "Fueron dos medidas extraordinarias para una situación extraordinaria". El funcionario aseguró que "cuando podamos medir la situación de diciembre próximo, que la publicaremos en febrero, vamos a haber recuperado la totalidad del empleo perdido durante la pandemia, como mínimo". "Hay sectores, como la manufactura y la construcción, que están arriba de los empleos que tenían antes de la pandemia", destacó Moroni.

