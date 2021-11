» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 26/nov/2021 de La Auténtica Defensa. El Gobierno nacional analiza suspender la Ley de Alquileres por 180 días







El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, adelantó una posible suspensión de la Ley de Alquileres mientras se trabaje en una nueva. Tras analizar que la Ley de Alquileres "fracasó" a dos años de su sanción en el Congreso nacional, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, adelantó que el Gobierno analiza suspender los alcances de la norma mientras se llegue a un acuerdo con la oposición para crear una nueva. En este sentido, Massa señaló que se está evaluando junto con el presidente Alberto Fernández si la eventual suspensión de la Ley de Alquileres se hará mediante la elaboración de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) o por ley. "El Congreso nacional sancionó, no con mala fe sino buscando una solución a un problema, una nueva Ley de Alquileres que terminó fracasando", admitió el titular de Diputados. La Ley de Alquileres había sido aprobada por la Cámara de Diputados nacional en noviembre de 2019, durante la administración de Mauricio Macri, y luego sancionada por el Senado en junio de 2020, durante el Gobierno de Alberto Fernández. "Tenemos también que discutir una nueva Ley de Alquileres, que le dé certeza al propietario y garantías y tranquilidad al inquilino para que el sector pueda desarrollar libremente ese emprender noble que tiene a lo largo y a lo ancho del país", agregó Massa esta mañana desde la confitería El Molino, donde se celebró el día Internacional de la Construcción. Fuentes cercanas a Massa aseguraron que su equipo de asesores está empezando con las rondas de consultas con los distintos actores involucrados para trabajar en los puntos en los cuales falló la Ley de Alquileres que está en vigencia. Desde la oposición también habría consenso para avanzar sobre puntos clave del articulado. Desde Juntos por el Cambio reclaman desde hace tiempo que se modifique la Ley de Alquileres, que viene siendo cuestionada tanto por inquilinos como propietarios: entre los puntos más controvertidos figura el ajuste anual de los contratos según el ICL, la duración de los mismos y las dificultades para obtener una garantía. Las principales modificaciones serían el plazo de los contratos en la Ley de Alquileres: la idea es volverlos a dos años de duración; el coeficiente de ajuste de la Ley de Alquileres: si bien los inquilinos buscan una cláusula de ajuste más vinculada al Coeficiente de Variación Salarial (CVU), también está la pretensión de los propietarios de no aplicar ajustes anuales sino en forma semestral; las garantías de la Ley de Alquileres: la reglamentación actual establece varias alternativas (como recibos de sueldo, seguros de caución, garantía de fianza y aval bancario), mientas que los propietarios son más proclives a mantener la garantía propietaria como se utilizaba anteriormente.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, adelantó una posible suspensión de la Ley de Alquileres mientras se trabaje en una nueva.



P U B L I C I D A D