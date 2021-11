» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 26/nov/2021 de La Auténtica Defensa. 10 películas sobre Maradona para recordarlo maratoneando







Los argentinos vamos a llorar y a recordar a Diego Armando Maradona toda la vida. Fue una personalidad tan amplia, rica y controvertida que nos va a seguir alimentando la polémica desde mil puntos de vista. Pero no vamos a discutir eso en este espacio, acá proponemos una maratón Maradoniano para que veas las 10, claro, ¿cuántas si no? películas sobre Diego Maradona. Y un bonus track, para completar los once en la cancha. Sin orden de valoración ni cronología, van las propuestas, para que las busquen por ahí, que se encuentran con un poco de paciencia. Héroes. La más futbolera de esta selección, es la película oficial sobre el Mundial de México de 1986, muestra las mejores jugadas del Campeonato, con foco, obviamente en Maradona y la selección campeona. La canción es de Valeria Lynch, pero podés bajar el volumen, para que no te arruine el placer de ver al mejor Diego con la camiseta argentina. Te rompo el rating, protagonizada por Jorge Porcel y Moria Casán, típica película pochoclera argentina, donde Diego hace de sí mismo jugando para Argentinos Juniors. Qué linda es mi familia, otra bizarreada argentina, con Luis Sandrini, Niní Marshall, dirigidos por Palito Ortega. Maradona tiene una aparición breve, pero con la voz de Raúl Padovani. Maradona por Kusturica. El cineasta serbio repasa la vida de Maradona y se acerca a ese personaje caótico. "La película muestra a los tres Maradona…"Descubrí durante la filmación: el profesor de fútbol, el ciudadano políticamente incorrecto que lucha contra las políticas unilaterales de los Estados Unidos y el hombre de familia", dice el genial director. Amando a Maradona. Diego repasa su vida desde Cuba y se intenta explicar la locura de amor que genera en los lugares más diferentes del mundo. El día que Maradona conoció a Gardel. Otra rareza del cine nacional, que mezcla a dos mitos argentinos, al más grande futbolista de todos los tiempos y al más grande cantor, dos leyendas que son sinónimos de la Argentina en todo el mundo. En la peli, Diego ayuda a liberar el alma del zorzal criollo, víctima de un pacto diabólico. Diego Maradona. La última película terminada sobre Maradona, documental que repasa su vida una vez más, con una selección de 500 horas de grabaciones privadas y públicas que muestran a Diego de mil maneras. Una de las imperdibles. Maradonapoli. Este documental estrenado en 2017 retrata la locura de amor, el impacto futbolístico y social que Maradona generó en Nápoles. Maradona, the Golden Kid. Francia también tiene su documental maradoniano, estrenado en 2006. Repasa la vida completa de Diego hasta ese año. El camino de san Diego. De Carlos Sorín, es una ficción que relata la historia de un hombre que viaja de Misiones a Buenos Aires para conocer a Maradona, en el 2004, cuando Diego estuvo internado al borde de la muerte. Sí, 10 películas sobre El Diez. Pero sumemos la última como bonus track. Y quizá, sólo para hinchas xeneizes, el documental "Boca Juniors 3D", que repasa la historia del club, y que por supuesto, tiene grandes momentos de Maradona.



