Nuevo fin de semana a puro Teatro en "La Rosa"

Luego del gran éxito de convocatoria, vuelven a presentarse "Contratiempo Compartido", "Invocaré", y "Un sueño (o quizás no)". La entrada es de $500. El teatro independiente "La Rosa" de Sívori 916 continua transitando sus 20 años de vida con tres puestas en escena para este fin de semana, todas con elencos conformados en su mayoría por actores de nuestra ciudad y la región. Este viernes a partir de las 21 será el turno de "Contratiempo Compartido", interpretada por Graciela Carfagno, Esteban Tani, Mireya Ribas Medal y Andrés Chanes. El sábado, también a partir de las 21, se presenta "Invocaré", cuyo elenco está formado por Javier Marizaldi, Jorge Caramés, Leonel Vallejo, Ángeles Fernández, Cintia Conte, Sergio Del Bianco, Nicolás Boggini, y Leonardo Vázquez. Finalmente, la propuesta de "La Rosa" cierra el domingo a las 18:30 con una obra de Luigi Pirandello. Dirigida por Javier Marizaldi. "Un sueño (o quizás no)", será representada por Graciela Carfagno y Andrés Chanes. "Será la tercera y última puesta del año de las tres obras. Agradecemos el apoyo del público y esperamos a todos aquellos quienes todavía no vinieron a vernos", señalaron desde el teatro del barrio de la Escuela Normal.

Graciela Carfagno, Esteban Tani, Mireya Ribas Medal y Andrés Chanes, hoy a partir de las 21.



