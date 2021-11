» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 26/nov/2021 de La Auténtica Defensa. NotiCMR:

Neuropatía Diabética, una complicación que puede evitarse

Por Dra. Luciana Denegri











Dra. Luciana Denegri

¿Qué es la Neuropatía Diabética? La neuropatía diabética es un tipo de lesión a los nervios que, según la Organización Mundial de la Salud, puede afectar a más del 50 por ciento de los pacientes diabéticos. Los nervios periféricos son los encargados de conectar el cerebro y la médula espinal con el resto del cuerpo, ya sean las extremidades como brazos, manos, piernas y pies, como así también cara, abdomen y órganos internos. ¿Cómo se produce este tipo de lesión? Los niveles altos de azúcar (glucosa) en la sangre interfieren en la capacidad que tienen los nervios de transmitir señales. También debilitan las paredes de los vasos sanguíneos pequeños (capilares) que suministran oxígeno y nutrientes a los nervios. ¿Qué síntomas presenta? Los más frecuentes son la disminución de la capacidad de sentir dolor o los cambios de temperatura. También la sensación de hormigueos, pinchazos, ardor, calambres, aumento de la sensibilidad al tacto (puede molestar hasta el roce de las sábanas), debilidad muscular, pérdida del equilibrio y coordinación, y problemas graves en los pies como úlceras, infecciones, dolor en huesos y articulaciones, entre otros. ¿Qué partes del cuerpo pueden resultar afectadas? En función de los nervios dañados, los síntomas pueden abarcar desde dolor y entumecimiento de las extremidades, hasta problemas con el aparato digestivo, vías urinarias, vasos sanguíneos y corazón. Muchos se manifiestan gradualmente, y es posible que pasen desapercibidos hasta que se haya provocado un daño considerable. Se pueden lesionar las fibras nerviosas de todo el cuerpo, principalmente los nervios de los pies y las piernas, por su lejanía con la médula espinal. ¿Todo paciente diabético puede presentar Neuropatía? Sí, aunque existen factores que incrementan la posibilidad de padecerla. Entre ellos, no controlar adecuadamente los niveles de glucosa en sangre, la hipertensión arterial, el sobrepeso, la falta de ejercicio físico, el tabaquismo y el consumo de alcohol. También el riesgo aumenta cuanto mayor sea el tiempo de evolución de la enfermedad. ¿Qué puede hacer un paciente para evitar o retrasar la Neuropatía Diabética? Tiene que mantener la conducta de controlar de modo permanente los niveles de azúcar en la sangre, debe cuidar muy bien los pies y seguir un estilo de vida saludable. PARA TENER SIEMPRE EN CUENTA - La diabetes es una enfermedad frecuente que representa un problema de salud importante, con un marcado efecto en la calidad y duración del tiempo de vida. - Afecta a múltiples sistemas y órganos, y por eso requiere del seguimiento de profesionales de la salud de diferentes especialidades: médico clínico, diabetólogo, nutricionista, cardiólogo, nefrólogo, psicólogo, endocrinólogo, oftalmólogo, neurólogo, etc., para estimular y apoyar la adopción de medidas eficaces de prevención y control. - Tan pronto una persona descubra que puede tener riesgo de sufrir diabetes, debe acudir a su médico para realizar las pruebas necesarias, sea para confirmar su diagnóstico, o sea para conversar acerca de los cambios necesarios en su estilo de vida. Dra. Luciana Denegri - Neuróloga de Adultos (M.N.: 114036 - M.P.: 227641) - Centro Médico Rawson - cmr.drapp.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

