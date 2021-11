Efemérides del día de la fecha, 26 de Noviembre

DÍA DEL QUÍMICO En este día se recuerda a Enrique Herrero Ducloux, primer doctor en Química del país, que egresó de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el año 1901. Nacido en el año 1877 en España, Herrero Ducloux arribó a Argentina cuando era niño. Se radicó en Santa Fe, provincia en la que se recibió de maestro y en la que no solo ejerció la docencia sino que también fue secretario de la Dirección Provincial de Escuelas. En el año 1896 se mudó a Buenos Aires y, al año siguiente, empezó a estudiar en la UBA. Luego de graduarse, fue designado profesor suplente de la UBA, puesto en el que permaneció hasta el año 1906 cuando se convirtió en profesor titular. Más adelante, en el año 1919, fue decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de la Plata. Falleció el 23 de julio del año 1962 en Buenos Aires.



DÍA DEL HUMORISTA Instituido mediante la Ley Nº27.100 en el año 2015, en este día se conmemora el nacimiento de Roberto Alfredo Fontanarrosa. El humorista gráfico y escritor nació en el año 1944 en Rosario (Santa Fe) y desde temprana edad se interesó en las historietas que leía a diario en la revista Hora Cero. Además, hizo por correspondencia el curso 12 famosos artistas que dictaba la Escuela Panamericana de Arte. En el año 1963 empezó su carrera realizando dibujos para la agencia de publicidad de Roberto Reyna y, cinco años después, ilustró las portadas de la revista Boom: "Yo ya había advertido que podía ganarme la vida con el dibujo publicitario, pero esta parte editorial me atrajo y me gustó más" dijo a Página 12. Con el correr del tiempo, dibujó en las revistas Hortensia, Deporte 70, Zoom, Satiricón y el diario Clarín. En el año 1970 creó a "Boogie El Aceitoso", uno de sus personajes más famosos, que era una parodia del agente James Bond y, dos años después, a Inodoro Pereyra y su perro Mendieta. Por otra parte, publicó las novelas Best Seller (1981), El área 18 (1982) y La Gansada (1985) y los cuentos Los trenes matan a los autos (1997), Puro fútbol (2000), El rey de la milonga (2005) y 19 de diciembre de 1971 (2006). Falleció el 19 de julio del año 2007 en Rosario, Santa Fe.



SE LANZA "SIEMPRE ES HOY" Un día como hoy en el año 2002, Gustavo Cerati lanzaba su tercer álbum solista "Siempre es hoy". Producido por el cantante e integrado por sencillos compuestos por él junto a Flavio Etcheto y Camilo Castaldi Lira, el disco fue caracterizado por el músico como "más extrovertido" que "Bocanada" (1999): "Este, en cambio, tiene otra idea, incluso desde las letras. Tal vez sean más íntimas que las de Bocanada, pero lo que suena es más hacia afuera" expresó a Rolling Stone. Entre las canciones se encuentran "Cosas imposibles", "Karaoke", "Sudestada" y "Artefacto".