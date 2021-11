» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 26/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Fabiola Yáñez participó de un encuentro de primeras damas para fomentar los voluntariados de la región







La primera dama Fabiola Yáñez participó de un encuentro regional a distancia convocado por la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes (ALMA) y por Naciones Unidas orientado a la visibilización del rol de las voluntarias y voluntarios de América Latina y el Caribe. La reunión fue encabezada por Lita Paparoni, gerente regional de Voluntarios de las Naciones Unidas, y contó con la participación de las primeras damas Michelle Bolsonaro (Brasil), Ana García de Hernandez (Honduras), María Juliana Ruiz Sandoval (Colombia) y Silvana Abdo (Paraguay). En el encuentro se resaltó la importancia de fortalecer la labor voluntaria y vincularla con políticas de Estado para construir un nuevo contrato social que forje sociedades más equitativas e inclusivas. Esto se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la ONU propone para 2030. "Nos interpela la necesidad de crear un mundo más justo y es cierto que el voluntariado, por los principios y valores que promueve, asume un rol transformador", expresó Yáñez. En esta línea, las cinco expositoras mencionaron ejemplos paradigmáticos de dicha tarea en sus países. La Primera Dama argentina presentó la política de asistencia humanitaria internacional que el cuerpo de voluntarios de nuestro país lleva adelante a través de la Comisión Cascos Blancos, organismo que depende de la Cancillería. "El modelo de voluntariado de la Comisión Cascos Blancos refleja la vocación del Estado argentino de fomentar internacionalmente la solidaridad y el compromiso humanitario de la sociedad civil de nuestro país", manifestó Yáñez. Asimismo, expuso que el cambio climático y las políticas para mitigar su efecto ocupan un lugar prioritario en la tarea de la Comisión Cascos Blancos, por lo que el año pasado crearon una nueva rama del voluntariado alineada con la preservación ambiental. Su objetivo principal es impulsar acciones colectivas de restauración y manejo sustentable de los recursos naturales, implementando medidas que reduzcan los riesgos ecosistémicos. Fabiola Yáñez tiene especial compromiso con esta problemática para la que ha trabajado mediante la gestión de alianzas internacionales. "A través de sus testimonios, confirmamos que la región es sumamente rica y tiene muchos modelos y experiencias que valen la pena difundir y visibilizar. No me puedo imaginar mejor portavoz que nuestras primeras damas. Tienen una elocuencia y una habilidad única de expresar sinceramente el valor que le atribuyen al voluntariado", comentó Lita Paparoni al enunciar las últimas conclusiones y agradecer a cada una de las presentes el espacio. La Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes (ALMA) nació en 2019 a partir de un diálogo constructivo entre las primeras damas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Panamá, Paraguay y República Dominicana para apoyar los esfuerzos de las autoridades locales en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Con el deseo de favorecer la colaboración internacional, la alianza tiene una agenda de colaboración mutua sobre temas prioritarios como la niñez, la educación, la mujer, la juventud, los migrantes y el cambio climático, facilitando así el intercambio de buenas prácticas y experiencias.



Fuente: https://www.infobae.com/

