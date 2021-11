» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 26/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Karting:

Santino y Bautista Panetta concluyeron su gira europea







El fin de semana cerraron su participación en la WSK Final Cup, la última de seis competencias que desarrollaron en el "viejo continente" entre octubre y noviembre. El próximo desafío internacional será el Mundial Rotax en Bahrein. El pasado fin de semana, los hermanos Santino y Bautista Panetta disputaron su sexta competencia de la extensa gira que desarrollaron por Europa entre octubre y noviembre para ser parte de una serie de citas top del calendario mundial de karting. El último desafío fue la WSK Final Cup en el circuito de Adria, Italia, donde compitieron nuevamente en la categoría Mini junto a otros 125 pilotos, una cantidad que elevó al máximo la exigencia en cada instancia. Y los campanenses demostraron, una vez más, estar a la altura de las circunstancias, llegando ambos hasta el domingo y encontrando recién en las Prefinales su límite. En la clasificación, Santino se ubicó en el puesto 46, por lo que largó desde la séptima fila en cada una de las seis mangas que disputó. El viernes logró avanzar siempre: en la primera fue 6º; en la segunda quedó 10º y en la tercera fue 9º. En cambio, el sábado le resultó más complicado avanzar: en la primera, además, sufrió una penalización y pasó del 14º al 24º puesto por recargo de 5 segundos; en la segunda serie del día terminó 12º; y en la tercera fue 13º. De esa forma, quedó entre los 36 mejores y por ello largó una de las Prefinales desde el puesto 18, sabiendo que los primeros 17 accedían a la Final. Sin embargo, la lucha en el pelotón no le permitió desarrollar la prueba de la mejor manera y terminó 23º, a menos de tres segundos de los puestos de clasificación a la Final. Por su parte, Bautista quedó 48º en la clasificación, por lo que también largó las seis mangas desde la séptima fila. El viernes, en la primera, una penalización de 5 segundos lo retrasó desde el 15º lugar al 28º. Y en la segunda, en la que largó junto a su hermano desde la séptima fila, concluyó en el mismo 14º puesto en el que partió. Para el sábado le quedaron las cuatro mangas restantes, en las que terminó 14º, 17º, 14º y 31º. Con esos resultados, el menor de los hermanos quedó 64º y el domingo largó la segunda Prefinal desde el 32º lugar. Y en esa misma posición cerró la prueba, por lo que tampoco pudo alcanzar la definición de la competencia, más allá de haber quedado, al igual que Santino, por encima de la media de los 127 pilotos que se presentaron a esta WSK Final Cup. Así, Santino y Bautista concluyeron una intensa y enriquecedora experiencia en el "viejo continente", donde participaron de la Rok Cup Superfinal, el IAME World Finals, la WSK Euro Series, la Winter Cup, el Trofeo de la Industria y esta WSK Final Cup. Sin embargo, los desafíos internacionales no se terminan todavía: a mediados de diciembre ya asoma el Mundial Rotax que se desarrollará en Bahrein, donde también estará compitiendo el tío Federico, quien fue apoyo de ambos durante esta reciente gira europea.

SANTINO QUEDÓ 23º EN LA PREFINAL A Y NO PUDO METERSE EN LA DEFINICIÓN.





BAUTISTA CERRÓ SU PARTICIPACIÓN CON UN 32º PUESTO EN LA PREFINAL B.



