Giuliano Turcitu, en los Panamericanos Junior







El jugador formado en el Club Ciudad de Campana es parte de la Selección Argentina que debutará hoy en Cali. Ya está en marcha la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior (Sub 23) que se desarrolla en Cali, Colombia. Y allí, la representación "local" correrá por cuenta de Giuliano Turcitu, quien integra la Selección masculina de vóley. Nacido en Zárate, pero formado en el Club Ciudad de Campana de la mano de Rubén "Yu" Rosales, el receptor-punta ya tuvo en este 2021 una destacada actuación en la Selección Argentina Menor que obtuvo el quinto puesto en el Mundial Sub 19 que se realizó en Irán con un soberbio récord de siete victorias y tan solo una derrota (perdió ante el local en Cuartos de Final). El técnico del combinado nacional es Pablo Rico (dirigió a Turcitu en el mencionado Mundial y ahora también lo hace en River Plate) y el plantel está conformado por un mix de jugadores que durante este año fueron parte de los procesos de Selecciones Sub 23, Sub 21 y Sub 19. Así, los armadores serán los Sub 19 Ezequiel Vázquez y Eugenio Gaiottino, mientras que los opuestos serán dos Sub 21: Lorenzo Nieto y Bautista Gazaba. Los centrales elegidos son Nahuel García (Sub 19), Imanol Salazar (Sub 19) y Manuel Natch (Sub 21). Y como puntas, además de Turcitu (Sub 19), también están Lucas Malaber (Sub 21), Nahuel Rojas (Sub 19) y Mauro Zelayeta (Sub 23). Por último, el líbero es Marcos Richards (Sub 21). En este Juego Panamericano Junior de Vóley, Argentina integrará el Grupo A y debutará hoy frente a Puerto Rico. Mañana, en tanto, enfrentará a Colombia. Y el cierre de la primera fase será el domingo ante Guatemala.



TURCITU TUVO UNA DESTACADA ACTUACIÓN EN EL MUNDIAL SUB 19 ESTE AÑO.



