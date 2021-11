» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 26/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Básquet:

Formativas; dos al Final Four







El Torneo de Divisiones Formativas de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) entró en su etapa de definiciones. Y el Club Ciudad de Campana ya aseguró su participación en los cuadrangulares finales de las categorías U13 y U15. En Cuartos de Final, los más chicos derrotaron 79-43 a Independiente de Zárate y, próximamente, definirán el título de la categoría junto a Atlético Pilar, Deportivo Arenal de Maschwitz e Ingeniero Raver de Los Cardales. En tanto, los U15 vencieron 59-35 como locales a Náutico San Pedro en Cuartos de Final y también serán parte del Final Four de la categoría (entre sábado y lunes se conocerán los otros tres equipos clasificados). En cambio, los U17 del CCC no pudieron superar los Cuartos de Final al caer 98-55 frente a Independiente de Zárate (Náutico Zárate, Arenal y Atlético Pilar son los otros tres finalistas). Finalmente, los Cuartos de Final de U20 comenzarán este sábado con participación de los dos clubes de nuestra ciudad: el Tricolor visitará a Náutico Zárate, mientras el Campana Boat Club hará lo propio ante Independiente (Z).



LOS U15 DEL TRICOLOR SUPERARON COMO LOCALES A NÁUTICO SAN PEDRO EN CUARTOS DE FINAL. LIGA PROVINCIAL U13: DOBLE FECHA El equipo U13 del Club Ciudad de Campana se prepara para afrontar dos nuevos compromisos de la Liga Provincial de la categoría: hoy viernes, desde las 19.00 horas, visitará a Atlético Pilar, mientras mañana sábado será local ante Gimnasia de La Plata desde las 14.00. Hasta el momento, los chicos dirigidos por Germán Género vienen haciendo un torneo perfecto, con cuatro victorias en cuatro presentaciones (Atlético Pilar, Gimnasia LP, Argentino de Chivilcoy y Los Indios de Junín).

P U B L I C I D A D