Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 26/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Liga Campanense:

Siguen disputándose los campeonatos de Tercera, Cuarta y Quinta División







El pasado fin de semana se desarrolló la programación completa de las tres categorías. Resultados, goleadores y posiciones. A la par del "Torneo 90 Años" de Primera División y del Torneo Femenino "Keila Moreira", la Liga Campanense de Fútbol también avanza con el desarrollo de sus campeonatos de Tercera, Cuarta y Quinta División. A continuación, los resultados y goleadores de la fecha disputada el último fin de semana y también las tablas de posiciones de cada una de estas tres categorías: TERCERA DIVISIÓN Por la Zona A del campeonato de esta categoría se disputaron seis encuentros: -Villanueva "A" 3 – Defensores de La Esperanza "A" 1. Goles: Andrés Díaz (2) y Lucas Mendieta (VIL); Tomás Patyn (DEF). -La Josefa "A" 3 – San Felipe "A" 1. Goles: Martín Queipo, Maximiliano Peralta y Fernando Criado (LJ); Sebastián Canale (SF). -Las Campanas 3 – Las Praderas 1. Goles: Nicolás Giménez (2) y Carlos Metraller (LC); Matías García (LP). -Otamendi 1 – San Jacinto 1. Goles: Ezequiel Cáceres (OTA); Pablo Castillo (SJ). -El Junior 2 – Barrio Lubo 0. Goles: Marcos Giuppone y Braian Miranda (BL). -San Luciano 4 – Del Pino 2. Goles: Marcelo Peralta Villalba (2) y Andrés Silva Delvalle (2) (SL); Diego Pérez y Pablo Domínguez (DP). -Libre: Leones Azules. Con estos resultados, la tabla de posiciones de la Zona A quedó de la siguiente manera: 1) La Josefa "A" y Las Campanas, 7 puntos; 3) Otamendi y El Junior, 5 puntos; 5) San Jacinto, Villanueva "A" y San Luciano, 4 puntos; 8) Del Pino, 3 puntos; 9) Defensores de La Esperanza "A" y San Felipe "A", 2 puntos; 11) Las Praderas, Barrio Lubo y Leones Azules, 1 punto. En tanto, por la Zona B del campeonato de Tercera División se enfrentaron: -La Josefa "B" 2 – Defensores de La Esperanza "B" 1. Goles: Juan Romero y Agustín Gómez (LJ); Ángel Moyano (DEF). -San Felipe "B" 2 – Villanueva "B" 1. Goles: Cristian Vallejos y Nicolás Oroná (SF); Rodrigo Banchero (VIL). -Norte FC 3 – Desamparados 2. Goles: Cristian Scandroglio, Lautaro Fernández y Cristian Pavón (NOR); Jonatan Pérez -2- (DES). -Albizola 7 – Las Palmas 1. Goles: Ernesto Moreyra (3), Joaquín Marmet (2), Alejo Juárez y Rodrigo De la Canal (ALB); Diego Gómez (LP). -San Cayetano 1 – Lechuga 0. Gol: Guillermo Villamayor (SC). -Mega Juniors 5 – Urquiza 2. Goles: Enzo Romero (2), Aníbal Roche, Mariano Reynoso, Marcelo Veguet y Braian De la Cruz (MJ); Diego Guerobe y Braian Ibarra (U). -Libre: Santa Lucía. Con estos resultados, completadas las primeras tres fechas, las posiciones de esta Zona B de Tercera División son las siguientes: 1) Albizola y Norte, 9 puntos; 3) La Josefa "B", San Felipe "B" y San Cayetano, 7 puntos; 6) Mega Juniors, 4 puntos; 7) Desamparados, Santa Lucía y Villanueva "B", 3 puntos; 10) Defensores de La Esperanza "B", Lechuga, Las Palmas y Urquiza, sin puntos. CUARTA DIVISIÓN En la Zona A de la mayor de las categorías juveniles se jugaron los siguientes partidos: -La Josefa 1 – Norte FC 1. Goles: Ariel Romero (LJ); Franco Enriquez (NOR). -Del Pino 5 – Las Campanas 3. Goles: Sergio Acuña (3) y Kevin Ábalos (2) (DP); Julián Galarza (2) y Alejo Hornus (LC). -San Felipe 3 – San Luciano 1. Goles: Jonatan Nauberg (2) y Matías Revainera (SF); Gabriel Villarreal (SL). -Libre: Lechuga. Con estos resultados, las posiciones de la Zona A quedaron de la siguiente manera: 1) La Josefa, 7 puntos; 2) San Felipe, 6 puntos; 3) Norte FC, 4 puntos; 4) Del Pino, 3 puntos; 5) Lechuga, 2 puntos; 6) San Luciano y Las Campanas, 1 punto. En tanto, en la Zona B se disputaron los siguientes encuentros: -El Junior 2 – Otamendi 1. Goles: Maximiliano Lizuarzuay (EJ); Cristian Barboza (OTA). -Desamparados 1 – Mega Juniors 1. Goles: Fernando Sena (DES); Lucas Acosta (MJ). -Villanueva 1 – Defensores de La Esperanza 0. Goles: Ariel Lazo (VIL). -Libre: Albizola. Con estos resultados, las posiciones de la Zona B quedaron de la siguiente manera: 1) Villanueva, 7 puntos; 2) Desamparados, 5 puntos; 3) El Junior, 4 puntos; 4) Mega Juniors y Albizola, 3 puntos; 6) Otamendi, 1 punto; 7) Defensores de La Esperanza, sin puntos. QUINTA DIVISIÓN En esta categoría, por la Zona A se jugaron los siguientes partidos: -Villanueva 1 – Norte 0. Gol: Ariel Lazo (VIL). -La Josefa 5 – Las Palmas 0. Goles: Agustín Gómez (2), David Gómez, Ezequiel Imberini y Pablo Baldivia (LJ). -Las Praderas 2 – Lechuga 2. Goles: Lautaro García y Claudio Díaz (LP); Thiago Escalante y Juan Muñoz (LP). -Libre: Leones Azules. Con estos resultados, las posiciones de la Zona A quedaron de la siguiente manera: 1) Villanueva, 10 puntos; 2) Leones Azules, 9 puntos; 3) Lechuga, 5 puntos; 4) Atlético Las Praderas, 4 puntos; 5) La Josefa y Norte, 3 puntos; 7) Las Palmas, sin puntos. En tanto, por la Zona B se enfrentaron: -San Jacinto 3 – Urquiza 2. Goles: Jonatan Córdoba, Braian Mendoza y Bruno Gutiérrez (SJ); Lautaro Rotela y Lucas Silva (U). -Barrio Lubo 4 – Defensores de La Esperanza 1. Goles: Luciano Bucci (2), Agustín Sotelo y Braian Almada (BL); Thiago Reynoso (DEF). -San Felipe 4 – Santa Lucía 1. Goles: Agustín González (2), Dylan Pineda y Facundo Sánchez (SF); Nicolás Silva (SL). Con estos resultados, la tabla de la Zona B quedó de la siguiente manera: 1) Barrio Lubo, 9 puntos; 2) Defensores de La Esperanza y San Felipe, 6 puntos; 4) Santa Lucía y San Jacinto, 3 puntos; 6) Urquiza, sin puntos.

DEPORTIVO SAN FELIPE TUVO UN GRAN FIN DE SEMANA: OBTUVO VICTORIAS EN CUARTA Y QUINTA DIVISIÓN, MIENTRAS EN TERCERA GANÓ EL EQUIPO “B" Y PERDIÓ EL “A".





EN TERCERA DIVISIÓN, NORTE FC VENCIÓ A DESAMPARADOS Y ES UNO DE LOS LÍDERES DE LA ZONA B (FOTO: FACEBOOK NORTE FÚTBOL CLUB).



