GOLEÓ CENTRAL Con un triplete de Marco Rubén, Rosario Central le ganó ayer 4-1 como visitante a Colón de Santa Fe en la previa a la consagración de River. Antes, también este jueves, Unión derrotó 1-0 a Arsenal en Sarandí y evitó que San Lorenzo caiga al último puesto de la tabla. Mientras Lanús y Platense igualaron 3-3 en el Sur del conurbano bonaerense. De esta manera, las principales posiciones del Campeonato 2021 de la Liga Profesional quedaron de la siguiente manera: 1) River Plate, 52 puntos; 2) Defensa y Justicia y Talleres, 40 puntos; 4) Vélez Sarsfield, 38 puntos; 5) Boca Juniors y Lanús, 36 puntos; 7) Estudiantes y Colón, 35 puntos; 9) Independiente y Gimnasia, 34 puntos.



RÁPIDO ADIÓS La primera experiencia de Pablo Guiñazú como entrenador no resultó positiva y se terminó mucho antes de los imaginado: el entrenador de Atlético Tucumán presentó su renuncia luego de la dura derrota sufrida como local ante Defensa y Justicia el pasado miércoles y la institución la aceptó. El "Cholo" asumió en la fecha 17, ocupando el lugar de Omar De Felippe, y luego de dos empates en sus primeros dos partidos, sufrió cuatro derrotas consecutivas y decidió dar un paso al costado. NO MÁS GOL VISITANTE La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) eliminó este jueves el gol de visitante como factor de desempate en las series de ida y vuelta para brindar una "mayor justicia deportiva". De esta manera, retoma el formato de competencia previo a la Copa Libertadores de América de 2005 y las localías volverán a tener mayor trascendencia, al igual que las definiciones por penales. La medida está en la misma línea que la adoptada por UEFA, que también anunció la eliminación del gol de visitante para sus competiciones.

